Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng cùng đồng bào Tây Bắc vượt lũ

Gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng cao Tây Bắc ngay trong ngày đầu phát động

Chia sẻ với những mất mát của đồng bào vùng cao Tây Bắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái cũng như tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội mà Bảo Việt đã thực hiện trong nhiều năm qua, ngày 11/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Lễ phát động chương trình ủng hộ đồng bào vùng cao Tây Bắc vừa gánh chịu trận lũ lịch sử lớn nhất trong 30 năm qua.

Ngay trong ngày đầu tiên phát động, Tập đoàn Bảo Việt đã quyên góp được gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào tại tỉnh Sơn La, Yên Bái kịp thời khắc phục hậu quả của lũ lụt, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trao trực tiếp 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào trong đợt công tác ngày 09/08/2017 tại tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trước đó, vào ngày 9/8/2017, ông Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cùng đoàn thanh niên Bảo Việt đã tham gia đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn. Đoàn công tác đã có buổi làm việc và trao kinh phí gần 8 tỷ đồng của các đơn vị trong Khối ủng hộ cho nhân dân tỉnh Sơn La.

Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiếp tục vận động các đơn vị có sự hỗ trợ thiết thực cho đồng bào bị thiệt hại, dự kiến vào trung tuần tháng 8, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tổ chức đoàn công tác tới các địa phương vùng cao Tây Bắc bị thiệt hại để góp phần giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt phát động Lễ quyên góp Bảo Việt Chung tay ủng hộ đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Những ngày đầu tháng 8/2017, mưa lớn cục bộ đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái. Theo thống kê ban đầu, đã có trên 100 người chết, bị thương và mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 800 tỷ đồng trong trận lũ lịch sử lớn nhất 30 năm qua tại Sơn La và Yên Bái.

Chung tay góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là doanh nghiệp tiên phong bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng. Trong quá trình phát triển của mình, Tập đoàn Bảo Việt luôn đồng hành cùng các địa phương trong cả nước, tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc có khó khăn, gia đình chính sách, cũng như việc cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, giúp đỡ các địa phương khó khăn xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và y tế, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo; thực hiện chương trình khăn áo ấm mùa đông, hiến máu nhân đạo,…

Thời gian gần đây, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai một loạt các hoạt động cộng đồng như tặng Nhà nhân ái trị giá 110 triệu đồng cho gia đình ông Đỗ Xuân Rộng - người có công với cách mạng tại xóm Trụ, xã Thái Thịnh, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Tập đoàn Bảo Việt cùng thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành trồng hàng trăm cây xanh tại khuôn viên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Tặng 03 căn nhà tình nghĩa cho Gia đình chiến sỹ Hải quân đang công tác trên quần đảo Trường Sa trị giá 210 triệu đồng; Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội mà Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện rất thành công trong nhiều năm trước đây, tháng 4/2017, tại địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Xuân Sơn - Công trình do Bảo Việt tài trợ một phần kinh phí.

Riêng trong tháng 7/2017, Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài chính tổ chức thăm, chia sẻ, tặng quà với đại diện của trên 130 thương binh nặng của Trung tâm Thương binh nặng và người có công huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; thăm, tặng quà 10 gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng tại Pác Bó - xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng; thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Phú Thọ. Bên cạnh đó,Tập đoàn Bảo Việt tặng 10 sổ tiết kiệm cho thương bệnh binh và gia đình thương binh liệt sỹ trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội.