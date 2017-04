Quý I/2017: Bảo Việt tăng trưởng doanh thu kỷ lục 27,5%

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2016 đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; tổng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2017 đạt 75.095 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tại ngày 31/3/2017 đạt 12.547 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.421 tỷ đồng.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 32,4%, lĩnh vực phi nhân thọ tăng trưởng 18,4%

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 4.684 tỷ đồng (+32,4%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.590 tỷ đồng (+32,1%).

Trong thời gian qua, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các phương diện: hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh các hoạt động khai thác mới, quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp Bảo Việt Nhân thọ đạt được mục tiêu đề ra.

Bảo Việt tăng trưởng doanh thu 27,5% trong quý 1/2017

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 34,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,1%.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý I/2017, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong top 3 nơi làm việc tốt nhất ngành Bảo hiểm và được vinh danh là nơi làm việc tốt số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2017, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 39.384 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng, tương ứng 3,4% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu đạt 24 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tăng trưởng ổn định trong Quý I với tổng doanh thu đạt 86 tỷ đồng, tăng trưởng 33,5% so với cùng kỳ. Về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tại sở HSX quý I đạt 7%, đứng vị trí thứ 4 trong TOP 10. Tại HNX thị phần cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 3,35%. Về giao dịch trái phiếu trong Quý I tại HSX, BVSC đạt 6,27% và đạt 4,01% tại HNX. BVSC vừa đạt giải “Thương hiệu mạnh” do Thời báo kinh tế Việt Nam kết hợp với Cục xúc tiến thương mại - Bộ Thương mại trao tặng.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Bảo hiểm Bảo Việt đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới ưu việt: Bảo An Gia đình Việt, Bảo Việt K-Care, Bảo Việt An Gia. Trong đó Bảo Việt K-Care là gói bảo hiểm tiên phong, chuyên biệt, giàu tính nhân văn vì cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Năm 2017, với định hướng đa dạng hóa sản phẩm, Bảo Việt sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều gói sản phẩm chuyên biệt dành cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, đặc biệt gói sản phẩm cao cấp, với quyền lợi lên tới 100 tỷ đồng/ người và khám chữa bệnh toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bảo Việt tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm An Bình Thịnh Vượng - giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt. Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tích lũy tài chính này mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng. Đây cũng là giải pháp giúp khách hàng tích luỹ tài chính một cách có kỷ luật để chuẩn bị cho những dự định trong tương lai khi về già hoặc khi may mắn không mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng. An Bình Thịnh Vượng mang tới cho khách hàng những quyền lợi nổi bật như: bảo vệ trước 46 bệnh lý nghiêm trọng; được chi trả lên tới 1.000 ngày viện phí; được chi trả lên tới 200% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong; chi trả quyền lợi định kỳ mỗi 3 năm bắt đầu từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 3; lãi chia cuối hợp đồng và bảo tức hấp dẫn.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt vừa tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2017: 2 trong 3 quỹ mở do Baoviet Fund quản lý đều đạt được kết quả tốt so với thị trường. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt tính đến hết Quý I/2017, chỉ số này đã tăng thêm 10,45%. Với kết quả này, Quỹ BVFED vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong số 19 quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt có mức độ tăng trưởng cao nhất trong 05 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường. Trong Quý I năm 2017, NAV/CCQ của Quỹ BVBF cũng tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khả quan, NAV tại thời điểm 31/3/2017 đạt 11.131 đồng, tăng trưởng thêm 3,02% so với thời điểm cuối năm 2016.

Ngân hàng Bảo Việt ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích và ưu đãi hấp dẫn: BAOVIET HAPPY HOUSE là sản phẩm kết hợp ưu đãi lãi suất và ưu đãi bảo hiểm mang đến giải pháp tài chính hợp lý, tối ưu đối với những khách hàng đang có nhu cầu vay mua nhà chung tư, tập thể. Lãi suất chỉ từ 6,66%/năm trong 6 tháng đầu, thời hạn vay tối thiểu 2 năm và có thể kéo dài lên tới 20 năm, miễn phí trả nợ trước hạn sau 24 tháng, mức cho vay lên tới 85% phương án vay vốn, ân hạn trả gốc trong 6 tháng đầu, phê duyệt nhanh trong vòng 16 giờ. Với chính sách trả nợ trước hạn linh hoạt, khách hàng hoàn toàn có thể trả thêm vào tiền gốc số tiền gấp 2 lần số tiền gốc phải trả hàng tháng tối đa 50 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, lợi ích của khách hàng cũng được gia tăng với quà tặng phí bảo hiểm nhà tư nhân do Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp trong một năm đầu và phí ưu đãi trong suốt thời gian vay.

Sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt của BAOVIET Bank: Khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên có thể đăng ký rút tiền nhiều lần với các kỳ hạn rút và mức lãi suất được hưởng tương ứng ngay tại thời điểm gửi tiền. Trường hợp khách hàng không thực hiện rút tiền tại các kỳ hạn đã đăng ký sẽ được hưởng nguyên lãi suất theo kỳ hạn gốc cho số tiền thực gửi.

Chứng chỉ tiền gửi ghi danh hiện đang là một trong những kênh đầu tư được lựa chọn của nhiều khách hàng. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi ghi danh các kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với lãi suất lên đến 8,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất của Chứng chỉ tiền gửi được cố định trong suốt thời hạn của chứng chỉ.

Tiên phong thực hiện đảm bảo Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016 theo GRI Standards bởi kiểm toán nội bộ

Với mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt đã tiên phong lập Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 theo chuẩn mực quốc tế mới nhất GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).

Để đảm bảo độ tin cậy của Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực GRI Standards, Khối Kiểm toán nội bộ - Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc đảm bảo một số chỉ số phát triển bền vững. Kiểm toán nội bộ đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập, khách quan về các chỉ số phát triển bền vững được lựa chọn và rà soát các khuyến nghị của kiểm toán độc lập có liên quan đến phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại Quy trình Kiểm toán nội bộ và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ công bố.

Bên cạnh đó, Báo cáo Iích hợp năm 2016 cũng được Bảo Việt xây dựng theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC'). Báo cáo Tích hợp năm 2016 của Bảo Việt không chỉ gắn kết và xâu chuỗi các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, mà còn đưa ra các yếu tố tạo động lực tăng trưởng, các nội dung về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội. Việc triển khai Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực IIRC giúp tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội.

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Cùng với việc tập trung phát triển, xây dựng hệ thống tài chính vững chắc, Bảo Việt rất quan tâm và đặc biệt chú trọng tới các hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 02/4/2017, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội và các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức khám bệnh và tặng quà cho tổng số gần 1.000 người dân thuộc gia đình chính sách và hộ nghèo, trao tặng 80 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các gia đình chính sách và có công với Cách mạng tại 2 địa phương thuộc tỉnh Nghệ An bao gồm xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu và xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Tổng giá trị hỗ trợ và trao tặng của Bảo Việt Nhân thọ trong chương trình này là hơn 300 triệu đồng. Rất đông bà con đã có mặt từ rất sớm để có cơ hội được các bác sĩ đầu ngành thăm khám.

Tập đoàn Bảo Việt vừa phối hợp với chính quyền xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Xuân Sơn. Công trình được đưa vào sử dụng với nguồn kinh phí đóng góp 1 tỷ đồng do Tập đoàn Bảo Việt tài trợ mang lại niềm vui rất lớn đối với các thày cô giáo và đặc biệt là các cháu học sinh. Kể từ nay, các cháu nhỏ tại địa bàn khó khăn như xã Xuân Sơn sẽ được học tập và nuôi dưỡng ước mơ tới trường cùng thày cô và bạn bè tại ngôi trường mới, khang trang và sạch đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tập đoàn Bảo Việt vừa trao tặng 5 nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho hội viên Hội chiến sỹ Thành cổ năm 1972 Quảng Trị, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động này, Bảo Việt mong muốn thể hiện nghĩa cử và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, thể hiện trách nhiệm của một định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam đối với những người có công với cách mạng.