Galaxy Việt thành công lớn tại Vietbuild 2017

Gian hàng Galaxy tại Triển lãm Vietbuild 2017

Ra đời từ năm 2006, trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, Galaxy đã trở thành một trong những công ty cửa hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, Galaxy đã đầu tư xây dựng một nhà máy hiện đại rộng 15.000m2 đặt tại khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động. Nhờ đó, mỗi năm, Galaxy cung cấp cho thị trường hơn 200.000 m2 cửa.

Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, nhằm thay thế hoàn toàn cửa được làm từ gỗ, thân thiện với môi trường, Galaxy Việt Nam đã cho ra đời dòng sản phẩm cửa ABS. Bề mặt cửa làm bằng nhựa ABS được nhập khẩu nguyên tấm từ Hàn Quốc. Xương cánh cửa ABS sử dụng chất liệu lõi PVC Foam có tính chịu ẩm tốt, cải tiến được nhược điểm của cửa gỗ là dễ bị hút ẩm nên không bị cong vênh, biến dạng, mục nát...Cửa rất phù hợp làm cửa phòng ngủ, cửa phòng vệ sinh và các phòng phụ trợ khác trong căn hộ.

Sản phẩm cửa nhựa ABS của Galaxy Việt Nam

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sang trọng, tinh tế của các chung cư, căn hộ cao cấp, Galaxy Việt đã cho ra đời sản phẩm cửa an toàn vân gỗ Galaxy Doors. Bề mặt cửa được làm bằng thép mạ kẽm có độ bền cao, có tính năng chống đột nhập, chống ồn, chống cháy theo tiêu chuẩn chống cháy đã được cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xác nhận. Cửa còn có nhiều mẫu mã với những đường gân sang trọng, được phủ lớp sơn vân gỗ tinh xảo, đa dạng về màu sắc, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người sử dụng.

Một dòng sản phẩm tiêu biểu của Galaxy đã chiếm được lòng tin yêu của khách hàng suốt 10 năm qua là cửa chống cháy. Bề mặt cửa được làm bằng thép mạ kẽm,vật liệu bên trong là Honeycomb, sản phẩm đạt giới hạn chịu lửa 70’, 120’, và lên tới 180’ tùy theo nhu cầu của dự án. Sản phẩm này đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm định và xác nhận đạt tiêu chuẩn chống cháy TCXDVN 368;2007 tương đương với tiêu chuẩn Anh BS EN 1634-2000. Cửa rất phù hợp để làm cửa thoát hiểm, cửa kỹ thuật cho các phòng điện, nước, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của con người.

Sản phẩm cửa tự động của Galaxy Việt Nam

Ngoài các dòng sản phẩm kể trên, một sản phẩm gây được sự chú ý tại Triển lãm Vietbuild năm nay là cửa tự động. Cửa được làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm chất lượng cao, chịu lực tốt, bền, đẹp. Cửa sử dụng kính an toàn và hệ thống gioăng cho khung cánh nên có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, đặc biệt giúp tiết kiệm năng lượng. Cửa trượt tự động của Galaxy có gắn 2 radar được lắp bên trong và bên ngoài giúp phát hiện người chuyển động. Cảm biến an toàn hồng ngoại lắp ngang cửa, giúp cửa không đóng khi có người đứng vào vùng trượt của cánh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Động cơ và hệ điều khiển của cửa được nhập khẩu từ những công ty tên tuổi hàng đầu thế giới của Đức và Hàn Quốc tạo nên sản phẩm hoàn hảo, bảo đảm chất lượng cao cho công trình.

Bên cạnh các dòng sản phẩm cửa thông thường, Galaxy Việt còn cho ra đời cửa cuốn nhanh. Cửa có tốc độ đóng mở cao, giúp đóng kín, ngăn hơi lạnh, ngăn bụi bẩn, ngăn vật lạ hay côn trùng … nhằm giảm thiểu tối đa những thất thoát từ bên trong cũng như những ảnh hưởng từ bên ngoài. Đây là dòng sản phẩm đặc thù phục vụ cho các môi trường chuyên dụng như nhà máy sạch và an toàn thực phẩm.

Cho tới nay, sản phẩm của công ty đã có mặt trong nhiều dự án, công trình lớn như Royal City, Eco Park, Times City, FLC Samson Beach & Golf Resort, Vinhome center park, Sunrise resort, An Gia Garden, bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec, nhà máy Samsung, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy Vinamilk, …

Không chỉ là nhà tài trợ chính cho Triển lãm Vietbuild 2017 lần này, gian hàng của Galaxy Việt Nam còn vinh dự được Ban tổ chức trao Cup Gian hàng có quy mô đẹp và ấn tượng.

