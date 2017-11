Cứu hộ an toàn các công nhân mắc kẹt do lũ lớn tại Hội An

Hiện, toàn bộ số công nhân này đã được đưa vào khu vực an toàn, được chăm sóc, nghỉ ngơi tại một địa điểm do bên nhà thầu xây dựng bố trí. Chủ đầu tư và cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về ăn ở, nghỉ ngơi cho công nhân.

Được biết, các công nhân này đang thi công một công trình của Công ty GHA. Trong quá trình cứu hộ, Công ty GHA đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa các công nhân vào bờ an toàn. Công ty cũng đang tạo mọi điều kiện về ăn ở, sinh hoạt cho các công nhân trong điều kiện tốt nhất.

"Chờ lũ rút, chúng tôi sẽ hỗ trợ các công nhân có nhu cầu về nhà nghỉ ngơi đến khi nước rút hẳn, điều kiện thi công an toàn thực sự mới đưa công nhân trở lại công trường"- đại diện GHA cho hay.

Trước đó, chiều 5/11, Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp nhận thông tin có 131 công nhân thi công một dự án văn hoá Hội An trên sông Thu Bồn. Đến 18h30, 131 công nhân này đã được cứu hộ an toàn. Một công nhân cho biết, họ chủ quan không vào bờ do nghĩ nước lũ không dâng cao. Đến hơn 15h, khi thấy nước lũ mạnh lên thì họ mới gọi điện thoại cho cơ quan biên phòng cứu hộ.

"Lực lượng chức năng và chủ đầu tư đã phối hợp đưa chúng tôi vào bờ nhanh chóng và tạo mọi điều kiện về ăn ở, đi lại và các nhu cầu khác cho công nhân"- công nhân này cho hay.