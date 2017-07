Không cần Wifi vẫn có thể xem phim online và bóng đá thoải mái

Chất lượng mạng Wifi thực tế không phải lúc nào cũng là hoàn hảo và với tình trạng cáp quang biển liên tục gặp sự cố như ở Việt Nam đã khiến cho người dùng rất nhiều lần bực bội. Những lúc như thế này việc xem các video bóng đá hay các bộ phim trên Youtube qua Wifi là điều bất khả thi. Người dùng lúc đó chỉ biết ca thán và chờ đến khi nào sự cố được khắc phục một cách hoàn toàn.

Một số người dùng trong lúc Wifi gặp sự cố đã linh động hơn khi chuyển qua dùng Internet trên di động với các gói cước data di động hiện hữu trên thị trường. Nhưng có một thực tế là rất ít gói cước dữ liệu di động hiện nay đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ Internet như lúc kết nối Wifi, nên người dùng vẫn phải dùng theo kiểu đối phó, nghĩa là cái nào mạnh thì chuyển sang dùng dịch vụ đó.

Tuy nhiên với gói cước Combo MY của MobiFone, vấn đề đã được giải quyết! Theo đó, với chỉ 130.000 đồng/tháng, gói MY hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dùng Internet khi truy cập Youtube một cách thả ga, nghĩa là bạn có thể trải nghiệm các bộ phim online hay những trận trực tiếp bóng đá, nhưng video hài hước… mà không phải lo nghĩ gì. Và với 2GB dung lượng đi kèm để sử dụng các dịch vụ khác người dùng hoàn toàn an tâm khi duyệt mail, lươt Facebook, đọc báo hay các trải nghiệm khác…

Không cần wifi, cả gia đình vẫn có thể xem phim, bóng đá trên Youtube với gói Video data hấp dẫn của MobiFone

Nếu so số tiền phải bỏ ra cho gói cước này với số tiền trả cho các ISP để sử dụng các gói cước Internet thông thường hiện nay, có thể nói người dùng rất có lợi, bởi nó có giá thành rẻ hơn và tiết kiệm được thêm vài chục ngàn mỗi tháng.

MY là gói cước người dùng nên chọn nếu muốn thay luôn dịch vụ Wifi của mình ở nhà, vì thực tế có thể nói đa phần người dùng hiện nay cũng không sử dụng mạng nhiều khi ở nhà, chủ yếu vào buổi tối là chính, do cả ngày họ đi làm và sử dụng mạng ở nơi mình làm việc.

Ngoài ra giống như gói MY, nếu muốn tiết kiệm hơn khi xem video trên mạng, người dùng cũng có thể tìm đến gói cước Video data tháng - YT30 chỉ với 50.000 đồng/tháng, với gói cước này người dung có thể xem Youtube thỏa thích không giới hạn dung lượng tốc độ cao, ngoài ra còn được tặng thêm 400MB dung lượng data để truy cập các dịch vụ internet khác. Tuy nhiên, gói cước này chỉ áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU/MIU90/BMIU/M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài.

Còn để “chống cháy” trong các trường hợp cần kíp muốn xem một chương trình video hay trận bóng đá trực tiếp diễn ra trong này, người dùng có thể tìm đến gói cước ngày - YT1, khi chỉ với 10.000đ/ngày, có thể truy cập Youtube thoải mái không giới hạn dung lượng tốc độ cao, ngoài ra còn được tặng thêm 300MB dung lượng data để truy cập các trang web khác.

Đáng chú ý, gói V này cũng đang dành cho khách hàng Chương trình khuyến mại hấp dẫn khi từ ngày 07/05/2017 đến ngày 04/08/2017, khách hàng khi thực hiện giao dịch đăng ký/tái đăng ký/gia hạn thành công các gói cước Video Data sẽ được nhận Mã dự thưởng để tham gia quay số trúng các giải thưởng từ chương trình.

Càng nhiều mã dự thưởng thì sẽ càng có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như: Ô tô Mazda6 2.0L, sản xuất năm 2017; Chuyến du lịch Châu Âu trong 11 ngày dành cho 2 người; Điện thoại Samsung Galaxy S8; Đồng hồ thông minh Tio Watch. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1,2 tỷ đồng.

Cú pháp đăng ký gói cước và tham gia khuyến mại: Gói Video Data – Xem Youtube & FPT Play không giới hạn và Internet tốc độ cao: Soạn YT1 gửi 999 (10.000 đ/ngày) – Truy cập YouTube và FPT Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 300MB truy cập internet Soạn YT30 gửi 999 (50.000 đ/tháng) - Truy cập YouTube và FPT Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 400MB truy cập internet. (Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cước: MIU/MIU90/BMIU/M70/M90/M120/M200 gói cước chu kỳ dài) Soạn MY gửi 999 (130.000 đ/tháng) - Truy cập YouTube và FPT Play không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 2GB truy cập internet Ngoài ra còn có các gói combo: 3MY, 6MY, 12MY…. Để biết thông tin chi tiết, truy cập: http://dangkydata.mobifone.vn hoặc liên hệ Tổng đài 9090.