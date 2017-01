Tết đến gần lại canh cánh nỗi lo thực phẩm bẩn

Bạn đọc viết

Minh họa: Ngọc diệp

Có thể nhận thấy rõ các mặt hàng phục vụ ngày Tết đã tràn ngập thị trường, với vô vàn mẫu mã chủng loại đa dạng, phong phú, tạo cho người mua có thêm nhiều sự lựa chọn, thế nhưng có điều trong các mặt ấy chất lượng có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không lại là điều đáng bàn.

Qua khảo sát và tìm hiểu tại một số chợ, chúng tôi thấy nhiều loại bánh kẹo, mứt, ô mai được đóng trong các bao nilon hoặc bao tải trong tình trạng “ba không”: Không nguồn gốc địa chỉ sản xuất, không nhãn mác, không hạn sử dụng Những sản phẩm này được bán theo cân, theo lạng. Bên cạnh đó, các sản phẩm tươi sống bày bán tràn lan mà không có dấu kiểm dịch, chứng nhận an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng; các sản phẩm giò, chả... cũng chủ yếu vẫn được sản xuất theo hình thức thủ công nhỏ lẻ, điều kiện sản xuất, trang thiết bị không đảm bảo…

Nhất là thời gian vừa qua các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cho người tiêu dùng “không biết đường nào mà lần”. Như ngày 31/12 Đội 6b Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra kho hàng tại 127 An Dương Vương, TP. Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ. Đội phát hiện hơn 10 tấn mứt mận, táo tàu, hạt dẻ, hạt điều... do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tại hiện trường, nhiều bao mứt loại 50kg chất ngổn ngang, đầy ruồi bâu đang được công nhân chia nhỏ rồi đóng vào các thùng hàng 10-12kg. Hay mới đây ngày 09/12, Đội Quản lý Thị trường số 4 chủ trì tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giấm ăn An Khánh địa chỉ Bồ Đề, Long Biên, kết quả tạm giữ hơn 2.000 chai giấm ăn thành phẩm và gần 700 chai giấm ăn chưa thành phẩm do vi phạm chất lượng. Cùng ngày cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh giấm ăn Thành Thảo, Bồ Đề, Long Biên và tạm giữ 13.800 chai giấm ăn (thành phẩm), 140 chai giấm ăn bán thành phẩm do nghi ngờ vi phạm chất lượng an toàn thực phẩm.

Đó là chưa kể các cơ sở sản xuất bánh, mứt, kẹo tại làng nghề truyền thống cũng đang khẩn trương bước vào vụ sản xuất để kịp cung cấp hàng cho dịp Tết, nên việc có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không lại là điều đáng bàn.

Khỏi phải nói về tác hại khủng khiếp khi sử dụng phải các loại thực phẩm bẩn. Và nếu lực lượng chức năng không kịp thời phát hiện, xử lý, các loại thực phẩm bẩn có nguy cơ “giết người” đó sẽ trở thành “mồi ngon” trên bàn nhậu hay có mặt trên mâm cơm của các gia đình ngày Tết Nguyên đán. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, các đơn vị chức năng cần tăng cường hoạt động thanh tra liên ngành, tập trung kiểm tra quyết liệt các mặt hàng thực phẩm Tết như các loại bánh, mứt, kẹo, ô mai; các sản phẩm chế biến từ thịt, dịch vụ ăn uống tại các tỉnh, thành phố... trong đó chú ý đến các tiêu chuẩn chất lượng như nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, điều kiện sản xuất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh... Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh với “cuộc chiến” chống lại tình trạng mất an toàn thực phẩm bằng chính sự đánh thức lương tâm, đạo đức của doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh…

Điều không kém phần quan trọng là mỗi người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác, thể hiện là người tiêu dùng thông minh, kiên quyết không mua bán các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bao bì, nhãn mác và có thái độ cùng đồng lòng “tẩy chay” các loại thực phẩm kém chất lượng để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người thân, gia đình đón một cái Tết thật an toàn.

Minh Tư