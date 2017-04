Đã ngỡ ngàng lại càng ngỡ ngàng

Phiếm đàm

>> Tổng giám đốc công ty cấp nước xây khu biệt thự “khủng” không phép

>> Một thương binh bị "hành" vì xây nhà... ít hơn giấy phép!

Thoạt đầu, dân Sóc Trăng ngỡ ngàng chuyện Ông Đặng Văn Ngọ - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây biệt thự trên trên khu đất rộng khoảng 6.500 m2 cả năm trời một cách công khai khi chưa có giấy phép của cơ quan chức năng. Hơn nữa, đất xây dựng khu biệt thự này là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Biệt thự tòa ngang dãy dọc của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây không phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhưng liền sau đó, dân Sóc Trăng càng thêm ngỡ ngàng hơn khi biết Ông Lê Quí cũng sống tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng được Sở Tài nguyên - Môi trường Sóc Trăng ngày 28/11/2016 cấp sổ với diện tích 1.000m2 đất thổ cư, ông làm nhà, có xin giấy phép đàng hoàng, có bản vẽ theo đúng thủ tục, được cấp phép xây dựng trên diện tích 125m2 (ngang 5m, dài 25m), nhưng khi bắt tay vào xây dựng, do thiếu tiền nên ông chỉ xây dựng trên diện tích 120m2 (ngang 5m, dài 24m) 2 cán bộ quản lý đô thị TP Sóc Trăng xuống kiểm tra giấy phép, phát hiện ông xây it hơn diện tích xin thực xây, liền yêu cầu ông ngừng thi công. Ông Quí có giải thích cho 2 cán bộ lý do, nhưng họ gay gắt, buộc ông phải thực hiện đúng theo giấy phép, nếu không sẽ phạt.

Ông Lê Quý - một thương binh, bị "hành" vì xây nhà... ít hơn giấy phép!

Qua chuyện đó có 3 điều khiến dân Sóc Trang phải ngỡ ngàng là: Một là ông Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây dựng biệt thự khủng trên đất nông nghiệp, thì cán bộ quản lý đô thị TP Sóc Trăng ngoảnh mặt làm ngơ, còn ông Lê Quí xây nhà trên đất thổ cư đã được cấp sổ thì lại bị họ săm soi bắt bẻ.

Hai là ông Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây dựng biệt thự tòa ngang dãy dọc hoành tràng thì cán bộ quản lý đô thị TP Sóc Trăng lại xuê xoa bỏ qua, còn Ông Lê Quí có xin giấy phép đàng hoàng, có bản vẽ theo đúng thủ tục, được cấp phép xây dựng trên diện tích 125m2 (ngang 5m, dài 25m), nhưng khi bắt tay vào xây dựng, do thiếu tiền nên ông chỉ xây dựng trên diện tích 120m2 (ngang 5m, dài 24m) nghĩa là giảm diện tích xây đi 5m2, chiều dài nhà bớt đi 1m, mà vẫn bị họ săm soi bắt bẻ.

Ba là ông Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng xây dựng tòa ngang dãy dọc cả năm rồi mà cán bộ quản lý đô thị TP Sóc Trăng làm ngơ, không để mắt đến, còn ông Lê Quý sau khi được cấp phép tháng 11/2016 bắt tay vào xây dựng lập tức lại được họ quan tâm “chăm sóc” chu đáo.

Điều đó dẫn đến ông Lê Quý bức xúc, phải than thở: “Nếu tôi xây lớn hơn giấy phép thì còn có thể chấp nhận được, chứ xây ít hơn diện tích xin phép mà họ cũng hoạnh họe, tôi không thể nào chịu được. Trong khi đó, ông Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng xây biệt thự không phép trên đất nông nghiệp thì họ không ngó ngàng, còn tôi xây có xin phép nhưng xây ít hơn giấy phép lại bị hành như vậy, thử hỏi công lý ở đâu”.

Được biết, ông Lê Quí có cha là liệt sĩ, 2 người anh của ông cũng là Liệt sĩ, mẹ ông là Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhị, cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng đầu tiên của TP Sóc Trăng. Bản thân ông Quí là thương binh, cán bộ hưu trí, hiện đang điều trị bệnh dài ngày ở TPHCM nhưng lại bị “xử ép” một cách quá đáng.

Điều đó cho thấy mấy cán bộ quản lý đô thị TP Sóc Trăng này vừa thiếu tầm (trình độ kém) vừa thiếu tâm.

Và từ chuyện này bất giác lại câu nói của đến câu nói ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội ngày 26/4 vừa qua rằng: chỉ cần cho ông tuyển 5 người cũng làm hết việc của 25 người. Nhớ lại khi là Phó Thủ tướng, tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức (1/2013), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào". Vậy mà qua hơn 4 năm (1/2013 – 4/2017), loại công chức đó tiếp tục phát triển đông đảo hơn rất nhiều.

Thật đáng lo ngại cho chất lượng công chức cả về đức lẫn về tài hiện nay.

Nguyễn Đoàn