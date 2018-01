Ám ảnh những chiếc am trên Quốc lộ 1

Dọc Quốc lộ 1A, nếu để ý chúng ta vẫn thường thấy những chiếc am được dựng lên hai bên đường. Vào ngày rằm, mùng một hằng tháng luôn nghi ngút khói hương. Đó là những chiếc am, miếu được người dân, người thân dựng lên để hương khói cho hương hồn người chết đường vì tai nạn giao thông.

Hôm qua, xem thống kê về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam từ ngày 16.12.2016 đến 15.12.2017 mà thấy xót xa. 20.080 vụ TNGT xảy ra trong cả nước trong vòng 1 năm, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. Dù có giảm cả 3 tiêu chí nhưng việc hơn 8.000 người chết 1 năm tương đương với việc “xoá sổ 1 xã, 10 năm bằng 1 tỉnh” thì đó là một điều vô cùng ám ảnh.

Những chiếc am được dựng lên ở hiện trường sau vụ tai nạn đôi khi ở đó chỉ là nơi hương khói cho một sinh mạng con người. Nhưng đôi lúc lại là nơi “ở” của 2, 3 hương hồn. Người chết trước, người chết sau nhưng chung một địa điểm nên được đưa vào thờ chung. Người đi đường đôi lúc cũng thấy nổi da gà khi qua đoạn đó. Người dân quanh khu vực những chiếc am bảo rằng, “những chiếc am này cũng như là một biển cảnh báo cho người đi đường, họ thấy cái am này để cân nhắc khi tham gia giao thông”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu ngành giao thông tiếp tục có giải pháp triệt để nhằm hạn chế hơn nữa số nạn nhân vì TNGT. Nhưng biết tìm cách nào để hạn chế tai nạn giao thông. Ý thức người tham gia giao thông vẫn là giải pháp trọng tâm nhưng làm sao để nâng cao ý thức khi không có cách nào khác là tuyên truyền. Nhưng cách mà chúng ta tuyên truyền thì có vẻ như rất hời hợt, làm theo kiểu đối phó để báo cáo, tuyên truyền lui tới chỉ một bài, cũ rích.

Giải pháp hạ tầng giao thông cũng được xem là yếu tố quan trọng, nhưng nhiều nơi đèn đường được dựng lên cho có và chỉ sáng được một vài tháng đầu, sau đó tắt ngụm; đường mới đổ nhựa nơi loang lổ ổ gà, ổ trâu, nơi chặn đầu chặn đuôi để xới lên trải nhựa lại. Một bộ phận cảnh sát giao thông thay vì tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông lại đi làm tiền...

“Mỗi ngày có hơn 20 người đi không quay trở về nhà” theo cách nói của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là có giảm hay không và những chiếc am trên Quốc lộ 1 có thôi được người dân dựng lên nữa hay không thì rất cần một cách làm hiệu quả của cơ quan chức năng.

Theo Nguyễn Đắc Thành

Báo Lao động