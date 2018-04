Tuần này, có gì hay trên VTVcab?

Cùng điểm qua một số nội dung nổi bật trên VTVcab:

Whitney

18h25 25/4 - Box Movie

Phim kể về cuộc đời của nữ danh ca hàng đầu thế giới Whitney Houston (do Yaya DaCosta thủ vai) vụt trở thành ngôi sao và có cuộc hôn nhân đầy ồn ào với bạn diễn Bobby Brown (do Arlen Escarpeta thủ vai).

Twilight Saga: Breaking Dawn pt1 (Chạng vạng: Hừng đông phần 1)

20h 28/4 - Box Movie

Cuối cùng, Bella (Kristen Stewart) và Edward (Robert Pattinson) cũng kết hôn. Khi Jacob (Taylor Lautner) phát hiện ra rằng Bella muốn dành tuần trăng mật như một con người, anh ấy rất kinh hoàng - vì đam mê của Edward có thể vô tình giết cô. Bella đã sống sót qua tuần trăng mật của mình, nhưng một rắc rối mới xuất hiện khi cô phát hiện ra rằng cô đang mang thai - và đứa trẻ phát triển với tốc độ đáng báo động. Việc mang thai khiến những con sói chống lại Bella và Edward, nhưng Jacob thề sẽ bảo vệ bạn mình.

Pirates of Caribbean: Dead men tell no teals (Cướp biển cùng Caribe - Salazar báo thù)

20h 28/4 - Fox Movies

Dead Men Tell No Tales là bộ phim thứ 5 của loạt phim Cướp Biển Vùng Caribbean do nam diễn viên Johnny Depp thủ vai chính, thuyền trưởng Jack Sparrow.

Trong phần 5, hồn ma của thuyền trưởng Salazar trở về và dự định tiêu diệt mọi cướp biển dám đi lại trên biển, kể cả Jack Sparrow. Để sống sót, Jack Sparrow lên đường đi tìm cây đinh ba huyền thoại của thần biển Poseidon (trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là anh em với thần Zeus, Hades và Hera. Poseidon tương đương với thần Neptune trong thần thoại La Mã), một báu vật có khả năng điều khiển biển theo ý muốn của người sử dụng.

The Devil's Violinist

20h 29/4 - Box Movie

Năm 1830 ở Luân-đôn, nghệ sĩ vi-ô-lông người Ý nổi tiếng, nhà soạn nhạc kiêm kẻ trăng hoa Niccolò Paganini (David Garrett) tán tỉnh con gái chủ nhà, do đó chọc giận người nọ (Jared Harris) và bị ông ta đưa đến Anh Quốc

Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2018

THTT từ 24 -27/4 - Thể thao TV

Năm nay, giải đấu được quy tụ 4 đội bóng (nam nữ) mạnh nhất sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2018, hứa hẹn những cuộc tranh tài đỉnh cao và gay cấn, sẽ được phát sóng duy nhất trên Thể thao TV.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2018 được diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ từ ngày 24-27/4. Những đội bóng mạnh nhất vòng 1 giải VĐQG 2018 sẽ chia cặp thi đấu bán kết để tìm ra hai đội vào chơi chung kết

Trận đấu quyền anh WBA hạng trung

THTT 8h 29/4 - Thể thao TV

Daniel "Miracle Man" Jacobs (33-2-0, 29 KOs) sẽ chạm trán với kẻ thách thức người Ba Lan Maciej Sulecki (26-0-0, 10 KOs) trong trận đấu 12 hiệp tranh đai vô địch hạng trung tại Trung tâm Barclays Center, Brooklyn, New York vào lúc 8h, ngày 29/4/2018.

Một trận tranh đai đầy thú vị với những con người đặc biệt được tường thuật trực tiếp vào lúc 8h, ngày 29/4 trên Thể thao TV.​