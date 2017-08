Vinamilk thăm hỏi và tri ân Mẹ Việt Nam Anh Hùng

·

Trong nhiều năm qua, Vinamilk đã nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng ngụ tại xã Mỹ Thạch, Lương Hòa, Lương Phú thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và tỉnh Quảng Nam. Hàng năm, mỗi khi tới dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/07 và Tết Nguyên đán, đại diện công đoàn công ty lại tổ chức tới thăm các mẹ và gia đình, tri ân những đóng góp mà các mẹ đã dành cho cho Tổ quốc và kính chúc các mẹ sức khỏe, niềm vui.

Nói tới những mất mát mà các mẹ phải trải qua, cả đoàn không giấu nổi xúc động khi hầu hết chồng và con của các mẹ đều hy sinh trong cuộc chiến giành hòa bình cho dân tộc. Trong đó, có mẹ Hồ Thị Nga, sinh năm 1933, trú tại Ấp 4, Lương Hòa, đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện đang sống cùng người con gái thứ năm hay mẹ Nguyễn Thị Nhung, hiện sống cùng con cháu tại Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.

Tuy tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, các mẹ vẫn nhiệt tình ngồi tiếp đoàn với những câu chuyện về chồng và con trong thời chiến với ánh mắt vô cùng tự hào. Gia đình các mẹ Nguyễn Thị Lũy, Hồ Thị Khéo, Nguyễn Thị Ức… trú tại Bến Tre và Nguyễn Thị Lơ tại Quảng Nam cũng rất vui và cảm động được đoàn tới thăm hỏi, trò chuyện và tặng quà. Ngoài những món qua trao khi tới thăm, công ty còn gửi tới mỗi mẹ một khoản bồi dưỡng theo từng quý, phần nào giúp các gia đình trang trải cuộc sống thường ngày.

Qua chia sẻ, đoàn thăm nuôi rất phấn khởi bởi các gia đình đều là những gia đình văn hóa, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Đại diện lãnh đạo xã Lương Hòa, Bến Tre cho biết xã rất cảm kích bởi sự quan tâm chu đáo của Vinamilk tới những hi sinh, mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời cảm ơn những đóng góp mà Vinamilk đã thực hiện cho sự phát triển của xã.

Hoạt động thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ thể hiện truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” mà Vinamilk luôn hướng tới, mà còn đem lại cho các mẹ niềm vui, sự an ủi vào tuổi xế chiều. Chính vì vậy, nhiều mẹ tuy không còn minh mẫn do tuổi đã cao nhưng vẫn rất vui mừng khi nhận ra những thành viên quen thuộc của Vinamilk đã nhiều lần tham gia các chuyến đi này này.

Chương trình tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, cùng với Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam là những chương trình trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng mà Vinamilk luôn tích cực thực hiện từ nhiều năm qua bên cạnh việc đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh.

Cho tới nay, Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam đã trao cho hơn 388 ngàn trẻ em khó khăn hơn 31,4 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương 128,6 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng tổng cộng hơn 400.000 cây xanh các loại có giá trị gần 6 tỷ đồng tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc, góp phần phủ xanh, làm trong lành môi trường cho đất nước.

Bên cạnh đó, chuỗi các hội thảo cho người cao tuổi cũng được tổ chức định kỳ không chỉ với mục đích tạo ra một cộng đồng người cao tuổi có chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng lành mạnh, mà còn tạo ra sân chơi để mọi người giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm sống và các bí quyết giữ gìn sức khỏe một cách khoa học và hiệu quả nhất.

· Qua hơn 40 năm phát triển, Vinamilk luôn nỗ lực mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu phù hợp với thể trạng người Việt, Vinamilk không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, thường xuyên giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mới mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Đến tháng 4 năm 2016, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với hơn 50% thị phần (theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen). Trong 2 năm qua, kim ngạch xuất khẩu sữa tươi Vinamilk 100% tăng trưởng bình quân đến 70% mỗi năm.

· Vinamilk đã đạt được những thành tích: Là công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 2000 công ty lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn, là công ty Việt Nam duy nhất lọt vào TOP 10 công ty hiệu quả nhất châu Á do tạp chí Nikkei Asia bình chọn, 3 năm liên tiếp là thương hiệu số 1 Việt Nam theo báo cáo của Kantar WorldPanel và 6 năm liền nằm trong TOP50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do báo Nhịp cầu đầu tư đánh giá và TOP40 công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam.