NutiFood hỗ trợ 5,2 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên

5,2 tỷ đồng là số tiền sữa mà công ty NutiFood dành tặng cho 70 trường mầm non gặp khó khăn sau lũ tại tỉnh Phú Yên với hơn 16 ngàn lon sữa. Đây là chương trình “Hỗ trợ dinh dưỡng sau lũ lụt” đã được NutiFood triển khai hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung gặp lũ lụt trong năm qua.

16 ngàn lon sữa sẽ được chuyển tới các trường mầm non thuộc các huyện: Tây Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, Thị xã Sông CầuCác bé sẽ được uống sữa trong thời gian khoảng 1 tháng. Tất cả số sữa này sẽ được chuyển tới tận các trường mầm non để các cô pha cho các bé uống đối với những trường có bán trú và phát cho học sinh mang về với những trường chưa thực hiện được bán trú.

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Trong cơn lũ, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi thấy rất nhiều trẻ em phải ăn mì tôm sống, thậm chí phải nhịn ăn vì nước dâng cao ngập cả nhà. Chính vì thế việc bổ sung dinh dưỡng cho các bé sau những ngày chạy lũ ăn uống thiếu thốn là rất cần thiết. Chính vì thế, công ty chúng tôi, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã quyết định mang sản phẩm tốt nhất của mình tới cho các bé với mong muốn sẽ bổ sung dinh dưỡng kịp thời giúp các con không bị chậm đà phát triển. Trong những năm qua, sản phẩm của chúng tôi đã được nhiều bậc cha mẹ tin tưởng cho con mình uống thì nay tôi muốn dùng chính những sản phẩm đó để cứu trợ cho bà con.

Ông Phan Đình Phùng- Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết: Trong những thời khắc khó khăn như thế này, công ty NutiFood đã dành thời gian quý báu của mình cùng những tình cảm động viên vô cùng ấm áp để chung tay giúp đỡ bà con Phú Yên khắc phục khó khăn sau lũ thật là đáng quý. Những việc làm của công ty NutiFood là hết sức thiết thực và ý nghĩa. Tôi đánh giá cao việc NutiFood chọn các trường mầm non là đối tượng để hỗ trợ vì trong thiên tai trẻ em là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương cần được quan tâm và hỗ trợ nhiều nhất. Mong công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ không chỉ các tỉnh như Bình Định hay Phú Yên mà còn nhân rộng ra cả nước. Đại diện lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo sẽ taọ mọi điều kiện giúp công ty chuyển sữa đến các trường mầm non nhanh chóng nhất.

Không chỉ cứu trợ cho Phú Yên, công ty NutiFood cũng dành sản phẩm của mình dành tặng các tỉnh chịu thiệt hại trong đợt lũ vừa qua là Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng.

Linh Lan