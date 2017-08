Mãn nhãn với dàn xế 60 tỷ từ Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) mang đến VMS 2017 nhiều mẫu xe nhất, bao gồm 13 xe trưng bày trong nhà và 12 xe ở khu vực “Xe đã qua sử dụng chính hãng”.

Gian hàng của thương hiệu “Ngôi sao ba cánh” quy tụ đủ 4 dòng xe chủ lực của hãng là C-Class, GLC, E-Class, S-Class, nhằm mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng trong nước. Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu và trưng bày Mercedes-Maybach – thuộc phân khúc siêu sang và Mercedes-AMG - thương hiệu xe hiệu năng cao có lịch sử 50 năm thành lập.

Toàn cảnh gian hàng Mercedes-Benz tại VMS 2017

Một trong những điểm nhấn của Mercedes-Benz ở VMS năm nay là mẫu sedan hạng sang C-Class, vốn đang được khách hàng Việt vô cùng ưa chuộng. Đến triển lãm này, cả 3 phiên bản C 200, C 250 Exclusive và C 300 AMG đều được đồng loạt nâng cấp với hộp số 9 cấp 9G-TRONIC, giúp xe vận hành êm ái và hiệu quả hơn hẳn. Giá bán của 3 phiên bản C 200, C 250 Exclusive và C 300 AMG với trang bị mới lần lượt là 1,489, 1,729 và 1,949 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Đặc biệt, 2 phiên bản C 250 Exclusive và C 300 AMG sẽ sở hữu thiết kế mâm xe hiện đại và thể thao hơn (18 inch 5 chấu kép và 19 inch đa chấu AMG).

Bên cạnh đó, tâm điểm của VMS cũng đổ dồn về một ngôi sao sáng ấn tượng nữa từ Mercedes-Benz là chiếc xe đa dụng hạng sang GLA mới, với hai phiên bản GLA 200 và GLA 250 4MATIC. So với bản đầu tiên được ra mắt lần đầu vào cuối năm 2014, GLA mới sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý đặc biệt là về mặt thiết kế.

Nâng cấp quan trọng đầu tiên trên tất cả các phiên bản GLA là cụm đèn trước LED toàn phần, tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày và tự động điều chỉnh tầm chiếu xa.

Mâm xe trên GLA 200 đã được thay mới bằng loại 5 chấu đơn, uốn cong và lớn dần ở phía vành rất cá tính. Trong khi đó, GLA 250 4MATIC sở hữu gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG cực kỳ sắc sảo và bắt mắt. Kết hợp với mâm xe thể thao AMG 19 inch 2 màu tương phản.

GLA 200, GLA 250 4MATIC được MBV phân phối với mức giá lần lượt là 1,619 và 1,859 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Triển lãm VMS 2017 sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến 20:00 ngày 5/8/2017, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC.