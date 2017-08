Mùa khai trường tại Apollo English: Tự tin vững vàng - Sẵn sàng bứt phá

Để có thể mang đến cho các em một môi trường phát triển ngôn ngữ toàn diện, giúp các em TỰ TIN BỨT PHÁ giới hạn bản thân và đạt kết quả vượt trội đầu năm học, Apollo English ra mắt các lớp bổ trợ ngữ âm, phát âm, các lớp rèn kĩ năng luyện thi kéo dài từ 1 đến 4 tuần cùng những phần quà đặc biệt hấp dẫn. Đây là các khóa học đặc biệt, dành riêng cho học viên Apollo English và học viên mới nhân mùa tựu trường.

Hơn 20 năm được tin tưởng với khẩu hiệu quen thuộc Where The Best Become Better, Apollo English đã và đang khẳng định được vị thế tiên phong vững chắc của Tổ chức Giáo dục & Đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh việc được bổ trợ, củng cố ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ, học viên đến với Apollo còn được trang bị đầy đủ các kĩ năng cần thiết cho quá trình hội nhập tương lai như Giao tiếp (Communication), Tư duy phản biện (Critical Thinking), Sáng tạo (Creativity), Hợp tác (Collaboration). Từ đó luôn mang trong mình tâm thế TỰ TIN VỮNG VÀNG – SẴN SÀNG BỨT PHÁ. Điều này được thể hiện qua kết quả vượt trội của hơn 1 triệu học viên, qua niềm tin của các bậc phụ huynh và qua sự nhìn nhận xứng đáng của xã hội.

Một năm học mới đang tới rất gần, Apollo English hi vọng sẽ tiếp tục góp phần rút ngắn lộ trình trở thành Công dân Toàn cầu , đem lại nhiều giá trị học tập quý giá, là sự khích lệ động viên to lớn, khơi dậy hứng khởi và niềm đam mê của các học viên mỗi khi học tập tại Apollo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình áp dụng tại các trung tâm Apollo trên cả nước.

Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi hotline miễn phí: 1800–6655 hoặc vào trang web: http://apollo.edu.vn/back-to-school-2017/

**(Hải Phòng và Đà Nẵng áp dụng chương trình riêng)