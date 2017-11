Du học Singapore - Trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp cùng Học viện MDIS

Sinh viên tiêu biểu và trưởng khoa ngành Thiết Kế Thời Trang tại buổi show diễn tốt nghiệp năm 2017

Hãy đến và tim hiểu thêm về việc “ Trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp cùng học viện MDIS” tại Đại Diện Tư Vấn Du Học của MDIS - Việt Phương tổ chức. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ưu điểm của chương trình giảng dạy ngành thiết kế thời trang cũng như cơ hội ngành nghề khi theo học ngành thiết kế thời trang tại đây.

Hãy chứng kiến sự sáng tạo của bạn được đến với cuộc sống và bộ sưu tập của bạn được “sải bước” trên sàn diễn thời trang. Thậm chí, thành lập hãng thiết kế thời trang riêng của chính bạn, giống như cách mà sinh viên MDIS đã gây dựng gần đây như: ra mắt dòng thời trang nữ cho các bạn trẻ, Blumex với sự hợp tác cùng hãng thời trang Blum &Com

Thương hiệu thời trang của sinh viên MDIS – BLUMex với sự hợp tác cùng thương hiệu thời trang Blum&Co

1 phần trong bộ sưu tập Mezzo Forte của sinh viên Ng Swee Kee Mavis, Malaysia

Vì sao MDIS có thể giúp sinh viên trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp?

KhoaThiết Kế Thời Trang của MDIS nuôi dưỡng một thế hệ chuyên gia sáng tạo mới trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang, Tiếp thị và Xây dựng thương hiệu bằng việc cung cấp một nền giáo dục toàn cầu thông qua giảng dạy xuất sắc. Qua cách tiếp cận thực tế, trường đã kết hợp các khía cạnh khái niệm, văn hoá, thực tiễn và thương mại của thời trang vào các môn học, cho phép sinh viên có được kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Giảng viên của khoa thiết kế thời trang đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành và đang làm việc trong những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành Thời Trang toàn cầu, MDIS liên kết với Nottingham Trent University, Anh để đào tạo và cấp bằng cho chương trình cử nhân thiết kế thời trang và cử nhân marketing thời trang và xây dựng thương hiệu.

Thành lập từ năm 1843, NTU là một trong những trường có tiếng nhất tại Anh trong ngành thiếp kế thời trang. Nhà trường đóng góp rất nhiều cho nên văn hóa và các thiết kế nghệ thuật trên toàn thế giới

Xếp hạng 5 về thiết kế và dệt may trong bảng xếp hạng The Guardian University Guide 2017

Xếp hạng thứ 9 ở UK trong bảng xếp hạng The Business of Fashion’s Global Fashion School cho khóa cử nhân năm 2016.

Khoa thiết kế thời trang của MDIS luôn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng thực hành cho sinh viên với các studio thời trang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và Trung Tâm Thông Tin lưu giữ rất nhiều tài liệu tham khảo về thời trang, sẵn sàng phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.

Studio Thiết Kế Thời Trang tại MDIS

Sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế và cộng tác với các thương hiệu thời trang như Blum & Co., Dolce & Gabbana, MaxMara, Bata và nhiều hơn nữa. Sinh viên cũng có nhiều cơ hội để tham gia các sự kiện thời trang như Tuần lễ thời trang Singapore và các sự kiện thời trang khu vực khác ở Hồng Kông, Indonesia và Malaysia.

Phạm Mỹ Linh, sinh viên năm cuối chương trình Cử nhân Nghệ thuật (Hons) khoa thiết kế thời trang của chia sẻ, "MDIS là một học viện tuyệt vời. MDIS đã chọn MDIS vì học viện được xếp trong top những tổ chức giáo dục hàng đầu ở Singapore. Hơn nữa, trường có ký túc xá trong khuôn viên vì vậy em được ở trong một môi trường học tập an toàn và thuận lợi. "

"Học tại Singapore cũng như MDIS đã giúp em mở rộng tầm nhìn quốc tế của mình trong việc thiết kế cho thị trường quốc tế. MDIS là sự lựa chọn tốt nhất cho việc để nghiên cứu thời trang. Em biết em đã chọn đúng học viện để nuôi dưỡng giấc mơ và sự nghiệp của em "

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành thiết kế thời trang tại MDIS:

Với ưu thế hơn 5000 công ty thời trang tại đảo quốc này cộng với chương trình giảng dạy ưu việt từ MDIS các bạn sinh viên ngành thiết kế thời trang dễ dàng tìm được cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực như thiết kế trang phục, quản lý hệ thống bán lẻ, marketing thời trang, quản lý sự kiện và truyền thông đại chúng về thời trang…. Hiện tại có rất nhiều nhà thiết kế thời trang xuất thân từ học viện MDIS đang làm việc cho những nhãn hiệu thời trang danh tiếng như Bodynits, Atlantic Sports, Trendz360, và Ghim.

