Chương trình học bổng du học Nhật Bản - GTN Study

Hội thảo được tổ chức lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 12/01/2017 (Thứ Năm), 10:00 (Bắt đầu đón tiếp các bạn từ 9:30)

Hội thảo tại TP. Hà Nội

Thời gian: 21/01/2017 (Thứ Bảy), 10:00 (Bắt đầu đón tiếp các bạn từ 9:30)

Để biết chi tiết về những thông tin trên đây, các bạn hãy tham khảo website của công ty theo địa chỉ: http://www.gtn-vietnam.com/

Hạn chót đăng ký cho kỳ tuyển sinh tháng 7/2017 là giữa tháng 1/2017 rồi đấy! Các bạn hãy nhanh tay lên nhé!

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về sự hỗ trợ tuyệt vời của GTN ở đây:

GTN-Study (Học bổng từ tổ chức Initiative for Development of Entrepreneurship in Asia) – Chương trình du học đảm bảo việc làm tại Nhật

1. Hỗ trợ vay vốn 75% học phí

2. Thời gian học tiếng Nhật chỉ còn 1 năm

3. Bảo đảm việc làm tại các công ty của Nhật Bản

Với chương trình GTN-STUDY, thời gian học tiếng Nhật của các bạn sẽ được rút ngắn xuống còn một năm. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được tổ chức Initiative for Development of Entrepreneurship in Asia hỗ trợ cho vay vốn 75% học phí phải đóng, phần còn lại được chia làm hai lần thanh toán. Nhờ vậy, khoản chi phí ban đầu bạn phải chuẩn bị trước khi sang Nhật sẽ giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, khác với những chương trình du học thông thường trước đây, sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật, các bạn sẽ được đảm bảo việc làm lâu dài tại các công ty hàng đầu của Nhật.

Ngoài ra, những bạn tham gia chương trình còn được:

★Tham gia lớp học tiếng Nhật với giáo viên người Nhật (Hội thoại thực tế, luyện tập phỏng vấn, học hỏi phong cách làm việc với người Nhật)

★Chia sẻ những lo lắng, vướng mắc với nhân viên GTN Việt Nam

★Hỗ trợ các thủ tục xin visa

Trước khi sang Nhật, ngoài việc được học tiếng Nhật miễn phí với giáo viên người Nhật, bất cứ khi nào có điều gì vướng mắc hay lo lắng, bạn hoàn toàn có thể gọi điện đến đường dây nóng của GTN. Chỉ một cuộc điện thoại là bạn có thể tìm được hướng giải quyết cho vấn đề của mình!

Ngoài ra, GTN còn có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm với chương trình GTN-STUDY. Các bạn sau khi sang Nhật có thể hoàn toàn yên tâm với đội ngũ hỗ trợ của GTN và những dịch vụ về “nhà ở, việc làm thêm, điện thoại di động, hỗ trợ đời sống”

Các dịch vụ hỗ trợ của GTN:

1. Bảo lãnh nhà ở

2. Môi giới bất động sản

3. Hỗ trợ đời sống

4. Giới thiệu việc làm thêm, việc làm chính thức

5. Dịch vụ điện thoại di động

Hình ảnh công ty GTN tại Nhật

Thông tin hội thảo

Tuyển sinh cho kỳ tháng 7/2017, tháng 10/2017 và tháng 1/2018.

(Địa điểm tổ chức)

Hà Nội: Phòng 1402, tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

TPHCM: Trường quản lý nông nghiệp & phát triển nông thôn

B1,1, Tầng trệt số 45 đường Đinh Tiên Hoàng, Q1, TPHCM

Thời gian: 10 giờ (Bắt đầu đón khách từ 9h30)

*Thông tin liên lạc

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Công ty TNHH Global Trust Networks Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1402, tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 04 – 6290 – 6526

04 – 6686 – 4624

04 – 6027 – 8848

(Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Email: info@gtn-vietnam.com

