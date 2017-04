Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh với giảng viên Tesol của Concordia University

Chương trình tập huấn 4 tuần, từ ngày 5/6/2017 – 8/7/2017 và 10/7/2017 - 12/8/2017:

- Được thiết kế dành riêng cho các giảng viên, giáo viên đang giảng dạy Anh ngữ, cũng như các bạn sinh viên có mơ ước trở thành giảng viên Anh ngữ trong tương lai.

- Với giảng viên Anh ngữ hàng đầu Hoa Kỳ đến từ trường Concordia University, chương trình tập huấn sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại và hiệu quả nhất.

- Giảng viên Anh ngữ Việt Nam sẽ có cơ hội nghiên cứu, thảo luận các phương pháp giảng dạy Anh ngữ hiện đại, hiệu quả nhất cùng với những giảng viên Anh ngữ hàng đầu Hoa Kỳ, để rút ra kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp giảng dạy tối ưu nhất áp dụng cho học sinh/sinh viên Việt Nam.

Lợi ích của việc học các khoá TESOL

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Tại sao cần học chứng chỉ TESOL?

TESOL là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho giáo viên được công nhận trên 80 quốc gia và hơn 1000 trường học, trung tâm ngoại ngữ khắp thế giới. Do đó nếu bạn có chứng chỉ TESOL bạn hoàn toàn có những cơ hội giảng dạy Anh ngữ hấp dẫn ở mọi nơi trên thế giới.

Hiện nay, số lượng giáo viên giảng dạy Tiếng Anh là rất lớn, tuy nhiên số giáo viên có phương pháp & kỹ năng sư phạm thực sự chuyên nghiệp, hiện đại và chuẩn mực lại không nhiều.

Tại Việt Nam, chứng chỉ TESOL cũng là chứng chỉ bắt buộc với giáo viên dạy tiếng Anh ở các tổ chức, trường học hay trung tâm Anh ngữ. Không nằm ngoài mục đích giáo viên phải có chứng chỉ quốc tế sử dụng phương pháp, kỹ năng giảng dạy tiên tiến đem lại hiệu quả cho học viên.

Thời lượng Chương trình

Chương trình đào tạo trong 5 tuần

● 24 buổi học trực tiếp mỗi tuần (tổng cộng 120 giờ).

● 10 giờ học trực tuyến (đọc và tự suy ngẫm, bao gồm cả việc chuẩn bị bài học) trước khi khoá học bắt đầu.

● 6 giờ thực tập giảng dạy thực tế tại AMVNX Academy

Các lớp khai giảng gần nhất:

● 5/6/2017 - 8/7/2017

● 10/7/2017 - 12/ 8/2017

Hạn đăng ký: 15/5/2017

