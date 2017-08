Sư tử trên bờ "vồ" người đàn ông giữa sông và diễn biến không ngờ

Video sư tử nhảy vào lòng người đàn ông, ôm hôn thắm thiết

Thực ra, đây là một đoạn video tuyệt đẹp, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa một nhà bảo tồn có biệt danh “Người thì thầm với sư tử” và hai con sư tử cái.

Trong video, Kevin Richardson vuốt ve Meg và Amy, hai sư tử bị mẹ bỏ rơi và hiện đang sống trong một khu bảo tồn ở Nam Phi.

Thậm chí Kevin còn đỡ con sư tử khi nó nhảy vào lòng anh rồi hôn nó “thắm thiết”.

Đoạn video có tựa đề "For the Love of Lions", kể lại câu chuyện Keven giải cứu hai sư tử bị bỏ rơi trong một hào nước.

Thay vì nhốt sư tử, Kevin cho phép chúng đi lang thang trong khu bảo tồn động vật hoang dã, quanh các động vật khác như một cách khác biệt để chăm sóc chúng.

Trong video, Kevin nói: "Tôi không thích việc nhốt những con vật này trong chuồng. Tôi muốn chúng có cuộc sống chất lượng.

"Tôi là người tiên phong nhiều thứ trong khu bảo tồn nơi tôi làm việc. Một trong những thứ đó là đưa sư tử ra khỏi chuồng và để chúng đi bộ trong khu vực rộng lớn hơn".

Kevin còn đỡ con sư tử khi nó nhảy vào lòng anh rồi hôn nó “thắm thiết”.

Ngoài ra, Kevin cũng giải thích tại sao những con sư tử này lại tin tưởng anh như vậy.

"Thật phấn khởi khi nhìn những điều chúng làm với tôi.

"Meg, Amy và tôi đã trải qua nhiều thứ cùng nhau từ khi chúng mới sinh. Khi tôi gọi Meg và nó lao xuống bơi, tôi nghĩ nó muốn nói “Nếu tôi đến chỗ ông thì ông phải đỡ tôi”.

"Đó thực sự là ngôn ngữ không lời, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó và chúng tôi đều hiểu. Đó là sự tin tưởng”, nhà bảo tồn nói.

Theo Trà My

Dân Việt