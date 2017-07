Clip vật thể "kinh dị" như sinh vật lạ

Khi phát hiện 1 cá thể rùa Loggerhead (rùa Quản Đồng) không may bị mắc kẹt chết do thời tiết quá lạnh ở Cape Cod, các nhà nghiên cứu thuộc Học Viện Hải dương Woods Hole ở Massachusetts đã nghiên cứu xem trong cơ thể chúng sẽ như thế nào. Do đó, các chuyên gia phát hiện ở trong phía cổ của rùa Loggerhead chứa hàng ngàn chiếc gai nhỏ trông giống như chiếc răng khổng lồ.

