Tối 16/5, tại hội trường Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi giao lưu đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Dự buổi giao lưu có Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Mai Văn Ninh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Vào ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc Phòng) phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. Sau 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã được triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, nhà nước và nhân dân.

Từ trong cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ba năm qua, toàn quân đã có 26 tập thể, cá nhân được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; 703 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc Phòng, 11 chiến sĩ Thi đua toàn quốc...

Đại úy Trần Vũ Hợp (giữa): "Chúng tôi đã hoàn thành chế tạo loại đài ra đa cảnh giới bắt thấp dải sóng đề - xi – mét hoàn toàn dựa vào nguồn lực trong nước, do chính chúng tôi tự thiết kế chế tạo. Một sản phẩm mang thương hiệu made in Việt Nam, made by Vietel"

Sau 4 năm nghiên cứu, với rất nhiều công sức, đài ra-đa cảnh giới tầm thấp dải sóng đề - xi - mét do Đại úy Trần Vũ Hợp và các đồng nghiệp Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Ra-đa (Viện Nghiên cứu Phát triển Viettel, Tập đoàn Viễn thông Quân đội) chế tạo thành công và đưa vào sử dụng tốt. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 9 quốc gia có năng lực quản lý vùng trời hiện đại nhất trên toàn thế giới...

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Đại úy Trần Vũ Hợp nói: “Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã vượt lên những giới hạn của chính bản thân mình mà đôi khi chúng tôi nghĩ mình không thể vượt qua được. Chúng tôi đã hoàn thành chế tạo loại đài ra đa cảnh giới bắt thấp dải sóng đề - xi – mét hoàn toàn dựa vào nguồn lực trong nước, do chính chúng tôi tự thiết kế, chế tạo. Một sản phẩm mang thương hiệu made in Việt Nam, made by Vietel. Và tôi tự hào khi làm được điều đó”.

Đại úy Nguyễn Văn Huy chia sẻ về công việc thầm lặng nhưng không kém phần gian nan hiểm nguy của những người lính quy tập mộ liệt sỹ

Gần 10 năm cùng đồng đội băng rừng vượt suối, Đại tá Nguyễn Văn Huy, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Cục Chính trị, Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc và quy tập 261 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên nước bạn Lào. Động lực giúp các anh vượt qua khó khăn đó chính là lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả. Cùng với đó là sự thấu hiểu sẻ chia với thân nhân gia đình đồng đội, đồng chí đã ngã xuống; là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

“Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa khi địa hình, địa vật đã có quá nhiều thay đổi so với trước kia. Nếu không nỗ lực vượt khó, rất nhiều cha anh, rất nhiều đồng đội của chúng tôi sẽ phải nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, thung sâu của nước bạn, không thể trở về với quê hương, đồng đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sỹ về nước”, Đại tá Nguyễn Văn Huy chia sẻ tại buổi giao lưu.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động của thân nhân gia đình liệt sỹ và người lính quy tập trên sân khấu giao lưu "Xứng danh bộ đội Cụ Hồ" được tổ chức vào tối 16/5 tại Quân khu 4

Tốt nghiệp đại học, có cơ hội đi du học nước ngoài, từng là Á hậu Áo dài duyên dáng Việt Nam năm 2016, được mời đóng phim, hợp đồng quảng cáo…, có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt nhưng yêu màu xanh quân phục, phát huy truyền thống gia đình, Trần Thị Giao Linh quyết định nhập ngũ. Với Binh nhì Giao Linh, quân đội là môi trường rèn luyện, là trường học lớn giúp lớp trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trí tuệ để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu, Binh nhì Trần Thị Giao Linh là một trong những điển hình tiên tiến được vinh danh lần này.

Đại úy Trần Vũ Hợp, Đại tá Nguyễn Văn Huy, Binh nhì Trần Thị Giao Linh là 3 trong số 127 tấm gương tiêu biểu xuất sắc toàn quân, là 127 đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

