Truông Bồn - huyền thoại nơi “cửa tử”

Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TW và địa phương dâng hương tại khu mộ chung 13 TNXP anh dũng hi sinh vào sáng ngày 31/10/1968

Tối ngày 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An), Báo Nhân dân và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), tưởng nhớ sự cống hiến và hi sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn.

Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn"

Trước khi chương trình diễn ra, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, dâng hoa tại mộ chung 13 TNXP Đại đội 317 và nhà tưởng niệm hơn 1.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên cung đường giao thông huyết mạch này.

Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm hơn 1.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên cung đường huyết mạch 15A nối hậu phương lớn với tiền tuyến lớn Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Năm 1968 là năm khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Bị thất bại lớn ở các chiến trường, địch chuyển sang ném bom, đánh phá ác liệt. Phát hiện tuyến đường 15A, trong đó có huyết mạch Truông Bồn là tuyến đường vận tải mặt đất quan trọng, đế quốc Mỹ tập trung bom đạn hòng hủy diệt cung đường này. Cung đường Truông Bồn trở thành “cửa tử”, là “túi bom, hứng chịu sự phá hoại ác liệt của không quân Mỹ.

13 nam nữ thanh niên xung phong ngã xuống sáng ngày 31/10/1968, khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ sẽ phải thực hiện lệnh ngừng ném bom Miền Bắc

Chỉ riêng trong vòng bốn năm, từ năm 1964 đến năm 1968, tuyến đường này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa. Dẫu vậy, hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân vẫn bám trụ ngoan cường, đội mưa bom để đánh địch, nối đường, bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này với con đường 15A huyền thoại.

Ban Tổ chức trao 16 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng/sổ cho thân nhân 13 liệt sĩ TNXP, nhân chứng lịch sử và hai Đại đội trưởng Đại đội TNXP 317

4 giờ sáng ngày 31/10/1968, khi chỉ còn ít giờ nữa đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, một tốp 4 chiếc máy bay Mỹ đã trút xuống Truông Bồn 2 loạt với 238 quả bom. 13 trên tổng số 14 chiến sĩ “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” anh hùng thuộc Đại đội TNXP 317 đã dũng cảm hy sinh.

Họ mãi mãi ra đi, mãi mãi canh giữ cho con đường không bao giờ tắc, góp phần quyết định vào chiến thắng trên chiến trường miền Nam, bẻ gãy ý chí xâm lược của kẻ thù. Truông Bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước.

Cán bộ lão thành cách mạng, mẹ VNAH, các cựu chiến binh, cựu TNXP cùng hàng nghìn người dân theo dõi trực tiếp chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" ngay tại tọa độ lửa năm xưa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thuận Hữu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân cho biết: "Chương trình "Huyền thoại Truông Bồn" được tổ chức với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước.

Hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ; đồng thời cũng là hoạt động uống nước nhớ nguồn, kêu gọi sự quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đối với hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn...".

Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" tái hiện cuộc chiến đấu ngoan cường, gian khổ của những người TNXP giữ huyết mạch giao thông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cung đường 15A

Tại buổi lễ, Báo Nhân dân và UBND tỉnh Nghệ An đã trao 16 sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 TNXP đã ngã xuống rạng sáng ngày 31/10/1968, nhân chứng lịch sử Nguyễn Thị Thông và hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 năm xưa. Mỗi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng.

Ban Tổ chức chương trình cũng đóng góp 100 triệu đồng vào Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An, góp phần tôn vinh lịch sử cách mạng; khuyến học, chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” do Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trần Gia Mediart và Nhà hát nghệ thuật Truyền thống tỉnh Hà Tĩnh thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Quốc Hưng, Anh Thơ, Phương Thảo, Trọng Tấn...

Hoàng Lam