Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung.

Vui mừng khi được đón Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác lịch trình làm việc tại Nghệ An.

Trong đó có nội dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự lễ kỷ niệm 49 chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ niềm vui khi được về thăm và làm việc với Nghệ An trong những ngày có sự kiện kỷ niệm quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ Hoàng Đế Quang Trung.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính cẩn dâng hương lên bàn thờ Hoàng đế Quang Trung và nguyện phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc của Hoàng đế Quang Trung; tiếp tục xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung được khởi công vào ngày 15/8/2005, khánh thành vào ngày 7/5/2008 nhân kỷ niệm 220 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Di tích Phượng Hoàng Trung Đô thuộc quần thể danh thắng cấp quốc gia Núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An.

Chương trình thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghệ An diễn ra từ ngày 28 -30/10 với nhiều hoạt động.

Nguyễn Duy