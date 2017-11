Tổ chức đoàn phu nhân, phu quân đại biểu APEC tham quan Hội An thế nào nếu mưa bão?

Đây là phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết không thuận lợi cho việc tổ chức đón đoàn phu nhân, phu quân đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tham quan phố cổ Hội An.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao TP Hội An chia sẻ, đoàn phu nhân, phu quân đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tham quan phố cổ Hội An là cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hoá với lòng hiếu khách của Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng đến các nền kinh tế thành viên APEC.

Đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài trưởng APEC hồi tháng 10 vừa qua tham quan phố cổ Hội An

Theo kế hoạch, Trung tâm Văn hoá - Thể thao TP Hội An sẽ phối hợp Ban Tổ chức sự kiện chuẩn bị các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tái hiện phố cổ Hội An thế kỷ XVII khi nơi đây là một cảng thị Faifo sầm uất, trình diễn các nghề thủ công truyền thống của địa phương như làm lồng đèn, ươm tơ dệt lụa, và phối hợp phục vụ các đại biểu tham quan, mua sắm ở phố cổ...

Hội An đã có kế hoạch chuẩn bị biểu diễn những chương trình đặc sắc nhất phục vụ phu nhân, phu quân lãnh đạo, đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC đến tham quan phố cổ

Ngoài ra, cùng với phương án, kế hoạch tổ chức sự kiện như trên, trong trường hợp thời tiết xấu như mưa bão, sẽ có phương án dự phòng là bố trí một số nội dung trưng bày, biểu diễn tiêu biểu như biểu diễn nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống tập trung tại Đà Nẵng để giới thiệu Hội An đến phu nhân, phu quân đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Được biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền sẽ chủ trì Chương trình phu quân, phu nhân lãnh đạo cấp cao, đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC vào ngày 11/11 tới.

Tâm An