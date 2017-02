Thủ tướng: “Nhân niềm tin của người dân bằng hành động của từng Bộ trưởng”

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khái quát, tại phiên họp, Chính phủ đã kiểm điểm tình hình trước, trong và sau Tết, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nửa đầu năm 2017. Tại phiên họp Chính phủ cũng thảo luận, cho ý kiến về dự án bảo vệ và phát triển rừng, dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2018, điều chỉnh chương trình năm 2017.

Cụ thể, trong dịp Tết, Chính phủ thống nhất đánh giá việc tổ chức Tết đã theo đúng tinh thần vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm. Công tác chỉ đạo Tết được chuẩn bị sớm, các lãnh đạo đều có hoạt động thăm hỏi đồng bào vùng sâu, xa, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chúc Tết các lực lượng ứng trực trong Tết.

Hơn 2 triệu người có công với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng, cứu đói cho hơn 3.000 hộ dân ở các địa phương với kinh phí dự phòng trích lập trên 3.000 tỷ đồng. Sự tham gia của các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm cũng mang lại cái Tết ấm áp cho nhiều hộ dân.

Nói về việc không bắn pháo hoa, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, các hoạt động tinh thần khác cũng được chuẩn bị, tăng cường để đảm bảo nhu cầu hưởng thụ, đời sống tinh thần phong phú của người dân. Việc không băn pháo hoa tết này cũng giúp giảm tai nạn giao thông ở những địa điểm trọng điểm trong đêm giao thừa.

Bên cạnh đó, an ninh trật tự, an ninh biên giới đảm bảo. Số vụ cháy nổ được khống chế, kéo giảm nhiều so với cùng kỳ.

Về khía cạnh kinh tế, người phát ngôn Chính phủ cho biết, giá vàng, đô-la đảm bảo bình ổn trong dịp Tết, nếu có người mua vàng, mua đô-la thì cũng chỉ là để mừng tuổi, chi dùng trong tết chứ không phải để tích trữ.

Tại nhiều địa phương, người dân đã ra đồng, cùng trở lại hoạt động lao động, sản xuất từ ngay ngày mùng 2, mùng 3.

Những điểm cần rút kinh nghiệm là có 378 vụ tai nạn trong 7 ngày tết, tăng so với cùng kỳ, tăng 1,5% về số người chết, 48% về số người bị thương (142 người). Đặc biệt, tình trạng uống bia rượu khi tham gia giao thông rất phổ biến trong Tết, có trường hợp thương tâm 3 anh em ruột cùng tử vong khi đi chơi xuân...

Với những địa phương không quyết liệt, tình trạng mất an ninh trật tự, đốt pháo, cờ bạc… cũng đã xảy ra.

Về tình hình kinh tế xã hội, ngay tháng đầu năm, các bộ ngành đã triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong nông nghiệp, có tín hiệu đáng chú ý vì ngay tháng 1 đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ. Tổng mức bán lẻ, tiêu dùng tăng 9,1%, có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu năm, tăng khá so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, giá cả thị trường trong dịp Tết cơ bản ổn định, không có hiện tượng biến động tăng giá như một số năm trước.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2017 tăng 0,46% so với tháng 12/2016 và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2016. Lạm phát tháng 1/2017 tăng 0,28% so với tháng 12/2016 và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ trưởng Dũng cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “nhân niềm tin trong người dân, doanh nghiệp lên nữa bằng từng hành động của từng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong thời gian tới, xây dựng cho được Chính phủ liêm chính, phục vụ”.

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm, Thủ tướng đã chỉ thị nghiêm cấm sử dụng xe công, lạm giờ hành chính để đi lễ hội, cầu cúng, tụ tập chè chén. Thủ tướng cũng cấm các địa phương về Hà Nội tặng quà, chúc Tết TƯ, lãnh đạo. Việc này đã được thực hiện khá triệt để.

Cách quản lý thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư là trước hết quán triệt lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương gương mẫu thực hiện. Ngoài ra, việc thực hiện chỉ đạo này còn có sự giám sát của đông đảo người dân.

Trong 2017, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn. Tới đây, Chính phủ sẽ tiếp tục có những phiên họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, trước hết là cho lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Thứ 2 tới đây, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị để phát triển nghề tuôi tôm, trong tháng 3 sẽ tới phát triển dược liệu.

P.Thảo