Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ mừng 42 năm thống nhất non sông

Lễ thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương

Dự lễ hội thống nhất non sông năm nay có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan và tỉnh Quảng Trị, các cựu chiến binh, người dân địa phương.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành tham dự buổi lễ

Lễ thượng cờ tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là hoạt động truyền thống. Đặc biệt, lễ hội Thống nhất non sông năm nay chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2017).

Lễ thượng cờ đặc biệt chào mừng 42 năm thống nhất đất nước, 45 năm giải phóng Quảng Trị

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của quân và dân Quảng Trị trong những năm kháng chiến.

Sau khi hiệp định Geneve được ký kết vào ngày 7/1954, sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh) trở thành giới tuyến tạm thời chia cắt đất nước thành 2 miền. Nhưng với âm mưu thôn tính miền Nam, đế quốc Mỹ đã chia cắt đất nước ta trong suốt 21 năm. Hàng triệu người con của đất nước đã lên đường nhập ngũ, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất hoàn toàn đất nước.

Rất đông người dân tham quan khu di tích Hiền Lương

Cây cầu Hiền Lương dài hơn 100m, nhưng nhân dân 2 miền Nam - Bắc đã phải thực hiện cuộc trường chinh trong suốt 21 năm gian khổ để đất nước có ngày hội Thống nhất non sông. Cây cầu nhỏ bé này đã là chứng nhân cho cuộc đấu tranh lâu dài, khốc liệt và oai hùng của toàn dân tộc ta, thể hiện ý chí, khát vọng và niềm tin vào ngày toàn thắng.

Lá cờ trên đỉnh cột cờ Hiền Lương là niềm kiêu hãnh, niềm tin, ý chí, khát vọng và là sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong thời khắc có ý nghĩa này, dưới chân Kỳ đài lịch sử, bên dòng sông Bến Hải hiền hoà, bên cầu Hiền Lương 7 nhịp mang ý nghĩa của “Cây cầu lịch sử, cây cầu của khát vọng thống nhất đất nước”, chúng ta được sống lại với không gian lịch sử, ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt. Chúng ta về đây để tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đã bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, ra sức gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp; nêu cao ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng và bảo vệ quê hương; biến niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương thành sức mạnh mới, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trong ngày hội thống nhất non sông

Đôi bờ giới tuyến Hiền Lương - Bến Hải đã đi vào lịch sử của dân tộc, trở thành biểu tượng thể hiện khát vọng thống nhất non sông, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Ngay sau lễ thượng cờ, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh tỉnh Quảng Trị cũng đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị...

Tiếp đó, giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải đã được khởi tranh, vào tối 30/4 ở địa điểm này cũng diễn ra chương trình nghệ thuật “Ký ức những dòng sông”.

Đăng Đức