Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khởi động lại UB hỗn hợp Việt Nam - Indonesia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Indonesia

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi chỉ một tháng nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm chính thức Indonesia và cuối năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ tới Việt Nam dự Hội nghị APEC 2017.

Trong cuộc hội kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Phó Tổng Thống Indonesia Jusuf Kalla vào sáng 21/7, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phía Indonesia bày tỏ coi trọng chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới quốc đảo này.

Hai nhà lãnh đạo Nhà nước đều cho rằng Việt Nam và Indonesia còn nhiều dư địa để hợp tác và phát triển khi mà kim ngạch thương mại hai chiều mới chỉ đạt 6,4 tỷ USD vào năm 2016, trong khi dân số của hai quốc gia rất đông (Việt Nam: hơn 90 triệu dân và Indonesia: 250 triệu dân) tạo ra thị trường lớn tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm của nhau.

Trên tinh thần hợp tác, phát triển, cuộc hội kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Phó Tổng thống Jusuf Kalla tiếp tục thống nhất nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới nội bộ hai quốc gia mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với các Bộ trưởng chủ chốt trong nội các của Indonesia là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại và Chủ tịch Uỷ ban điều phối đầu tư. Đó là nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành Cộng đồng và tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc.

Các lãnh đạo khẳng định, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng đầu tư nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, ngân hàng… trên cơ sở đó nhất trí khuyến khích các bộ, ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết, sát nhập, giúp tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ASEAN, đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN mạnh.

Đề cao tinh thần đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Indonesia khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh với việc duy trì Nhóm làm việc chung về Hải quân hai nước, thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp, triển khai các hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn, tiến tới tiến hành tuần tra liên hợp trên biển; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán phân định Vùng Đặc quyền Kinh tế giữa hai nước, trong khi chờ đàm phán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước hoạt động tại khu vực chồng lấn.

Hai bên nhất trí phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho ASEAN và các diễn đàn liên quan của ASEAN, nhất trí hợp tác củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, duy trì đồng thuận và phát huy lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý; kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp hay leo thang tranh chấp; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Qua đề nghị từ phía Việt Nam, Phó Tổng Thống Indonexia Jussuf Kalla khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Việt Nam trong vấn đề ngư dân - tàu thuyền và ghi nhận việc gia hạn Hiệp định thông báo và trợ giúp lãnh sự và Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá ký năm 2010.

Kết thúc chuyến làm việc tốt đẹp tại Indonesia, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã rời Jakarta, tới thăm và làm việc tại Australia và New Zealand từ ngày hôm nay (22/7), tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới này.

P.T