Phó Thủ tướng: Tập trung xử lý 12 đại án tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là Trưởng Ban chỉ đạo 138 chủ trì phiên họp tại Chính phủ.

Báo cáo của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày tại hội nghị thể hiện, 6 tháng đầu năm 2017, trên cả nước đã xảy ra 25.800 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề diễn biến phức tạp nổi lên như hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức manh động, liều lĩnh, có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự với kinh tế, ma tuý và núp bóng doanh nghiệp đe doạ lực lượng thực thi pháp luật, thi hành công vụ.

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ mang tính chất tập thể, lôi kéo, tụ tập đông người tham gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự cơ sở, liên quan đến tôn giáo, đền bù đất đai có sự tham gia tích cực của một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, phản động.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng lưu ý hiện tượng hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên, tụ tập thanh toán lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng thậm chí vào bệnh viện để truy sát nạn nhân…

Với nhóm tội phạm về kinh tế, tham nhũng, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, các vụ việc xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng với các hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tội phạm mua bán, sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng để trốn thuế, sai phạm trong một số dự án BOT giao thông cũng được điểm tên.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên với những vụ trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các cây ATM; đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng với những vụ lên đến hàng ngàn tỷ đồng; bán hàng đa cấp; phát tán các loại virus, ma độc để tấn công mạng…

Tội phạm về ma tuý sử dụng vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp trên các địa bàn trọng điểm. Lượng ma tuý từ Lào, Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam rất lớn, vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, đường biển phức tạp.

Các lực lượng đã phát hiện một số vụ trung chuyển ma tuý lớn qua Việt Nam để đi nước thứ 3 qua đường biển. Tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp trong nước có biểu hiện gia tăng trong lứa tuổi thanh thiếu niên (chiếm khoảng 48% tổng số người nghiện).

Đặc biệt, Tướng Vương cho biết, lực lượng đã phát hiện một số vụ sản xuất ma tuý tổng hợp ngay trong nước. Kết quả chung, trong 6 tháng, công an các cấp đã khám phá trên 20.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 40.000 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 79% (cao hơn 1,2% so với 2016).

VKSND các cấp đã công tố, kiểm sát điều tra hơn 50.000 vụ với trên 70.000 bị can. Toà án các cấp đã thụ lý trên 40.000 vụ, xét xử, giải quyết xong 25.000 vụ với gần 42.000 bị cáo.

Báo cáo thêm tại hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong cho biết: “Số các vụ án tham nhũng chức vụ được phát hiện tăng 27,2% và án ma túy tăng 8,9%. Có được kết quả này là do các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 50 của Bộ Chính trị trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng”.

Kết luận hội nghị, ghi nhận nỗ lực chung để kéo giảm gần 4% số vụ phạm pháp hình sự trên toàn quốc nhưng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý thêm về những con số như tội phạm giết người tăng 3,98%, trong đó, giết người do nguyên nhân xã hội chiếm 95%. Tội phạm xâm hại trẻ em xảy ra ờ nhiều nơi đang thách thức các chuẩn mực đạo đức và gây bức xúc trong xã hội. Tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng tăng tới 21,2%. Trong xã hội đang diễn ra tình trạng giao dịch, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ công khai trên các trang mạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, Bộ Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, trọng tâm là bảo vệ hội nghị APEC 2017.

“Phải nâng cao chất lượng công tác điều tra; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, trong đó có 12 vụ án tham nhũng lớn mà Ban Bí thư đã chỉ đạo” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhắc nhở các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tu tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm. Lãnh đạo Chính phủ quán triệt, khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương nào, chính quyền nơi đó phải tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật công tác.

Ban chỉ đạo 138 Chính phủ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành do các ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn về làm việc với một sổ địa phương trong năm nay. Phó Thủ tướng nhắc các trưởng đoàn sớm bố trí thời gian, có kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc ở địa phương.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ hàng tuần phải có báo cáo tổng hợp tình hình tội phạm xảy ra trên toàn quốc gửi các thành viên Ban Chỉ đạo. Đối với những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân cần báo cáo kịp thời với Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.

