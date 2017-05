Nửa năm, tổ chức giải cứu nông sản mấy lần là quá nhiều

Thảo luận về vấn đề này trong buổi họp sáng 15/5, các ủy viên UB Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với kết quả đạt được như báo cáo Chính phủ nêu song nhiều ý kiến đánh giá kinh tế xã hội vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là tăng trưởng chưa thực sự bền vững.

Cụ thể tăng trưởng quý I năm nay ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng thấp nhất so với những năm gần đây. Để đạt được tốc độ tăng trưởng 6,7%, các quý còn lại phải tăng trung bình khoảng 7% nhưng với điều kiện và tình hình thực tế thì mục tiêu này rất khó thực hiện. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao, tiếp tục gây sức ép trả nợ và tạo rủi ro đối với phát triển bền vững của nền kinh tế.

Để thịt lợn, dưa hấu xuống giá là nỗi đau

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: "Các sản phẩm như thịt lợn, dưa hấu, nếu dự báo tình hình trúng thì không xảy ra chuyện rớt giá, phải giải cứu như vừa qua".

Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị Chính phủ đánh giá lại một số vấn đề nổi lên gây bức xúc cho người dân gần đây.

“Tôi chỉ nói mỗi việc giá thịt heo thôi, tôi thấy đấy là nỗi đau của chúng ta chứ. Trong khả năng của chúng ta hoàn toàn có thể dự báo, dự đoán, cảnh báo và đưa ra giải pháp tốt hơn”, ông dẫn chứng.

Ông Giàu cho rằng, việc giá thịt heo giảm chưa tính đến việc giảm GDP là bao nhiêu nhưng cái lớn hơn nữa là sự mất mát của người dân. “Cái này mình phải nghiên cứu, khả năng tầm kiểm soát của chúng ta trong dự đoán và cảnh báo là hoàn toàn có thể làm được” - Chủ nhiệm UB Đối ngoại nhấn mạnh.

Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, cần quan tâm tới thị trường trong nước.

“Việc giải cứu dưa hấu, thịt heo... vừa qua cho thấy chúng ta bị động, Vì sao giá heo hơi rất thấp, nhưng giá ở siêu thị không đổi. Người dân bán 20.000 đồng/kg, sao siêu thị bán 100.000 đồng/kg?” – ông Bình nhận xét.

Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục khuyến cáo: “Đừng để người dân sản xuất xong phải giải cứu sản phẩm của họ, tôi rất lo vấn đề này”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thì cho rằng, nhiều cuộc giải cứu như giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn là đương nhiên vì nông dân khó khăn thì Chính phủ không thể làm ngơ được.

Tuy nhiên, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng lưu ý, nếu nhiều vấn đề cần giải cứu thì cần xem lại tầm vĩ mô quản lý đã đúng chưa. Chính phủ không thể làm ngơ, nhưng cần đánh giá lại. Cấp vĩ mô như Chính phủ lại phải lao vào giải cứu thì khâu dự báo đã làm tốt chưa?

“Tôi nghĩ nếu việc dự báo làm tốt, chắc Chính phủ không phải tổ chức những cuộc giải cứu thế này. Các sản phẩm như thịt lợn, dưa hấu, nếu dự báo tình hình trúng thì không xảy ra chuyện như vừa qua. Đầu năm 2017, nhà nước đã tổ chức giải cứu nông sản mấy lần, như thế là quá nhiều”, Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Ông đề nghị, Chính phủ phải đánh giá lại, đầu tư chỉ đạo vĩ mô dài hơi hơn, chủ động hơn để dân đỡ khổ. Nếu tính toán, dự báo tốt sẽ hạn chế thiệt hại cho dân.

Người dân không sướng gì khi phải ra đường phản đối chính quyền

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: "Người dân chẳng sung sướng gì khi phải ra đường chống đối chính quyền đâu".

Trao đổi thêm một vấn đề xã hội là tình trạng khiếu kiện đất đai hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phân tích: “Vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa qua rõ ràng cho thấy khâu quản lý đất đai hiện có vấn đề, cần tổ chức rà soát lại trong các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương, cơ sở cho chặt chẽ. Cần làm sao để người dân thấy các cơ quan nhà nước làm có trách nhiệm”.

Ông Tỵ cũng lưu ý, khi xử lý tình huống mâu thuẫn cụ thể xảy ra, cần xác định quan điểm giải quyết cụ thể là làm thế nào, tổ chức đối thoại với dân ra sao bởi một chuyện xảy ra, càng để kéo dài thì càng tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, châm chọc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ý kiến. Theo bà, các biểu hiện cụ thể ở lĩnh vực này, địa phương kia cho thấy xã hội có vấn đề.

“Mâu thuẫn, khiếu kiện đất đai cũng chỉ là một biểu hiện, chúng ta không nên đổ lỗi những bất ổn là do vấn đề đất đai. Quan trọng là cần xem xét sao bà con lại bức xúc như vậy, tại sao giữa trời nắng nóng mà đến cả trẻ nhỏ cũng ra đứng đường để thể hiện sự phản ứng. Theo tôi, những chuyện xảy ra không phải do thiếu thể chế, luật pháp quy định mà do việc thực hiện chính sách của nhà nước chưa tốt. Câu hỏi đặt ra là mỗi người chúng ta đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình chưa?” – Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Bà Tòng Thị Phóng chỉ ra nghịch lý, thực tế, cơ quan, tổ chức nào, ở cấp nào cũng có, hệ thống tổ chức hoàn thiện và được trang bị không thiếu gì đề hoạt động, cán bộ đầy đủ mà tại sao lại để dân khổ, phải phản ứng như vậy.

“Người dân chẳng sung sướng gì khi phải ra đường chống đối chính quyền đâu”, bà Phóng nhấn mạnh.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết hơn 80% khiếu nại của người dân liên quan tới đất đai, tăng so với trước đây. Qua giám sát công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân đang không thực hiện theo luật tiếp công dân.

Bà Hải cho rằng nếu tiếp công dân tốt, đối thoại tốt thì không bao giờ dẫn tới điểm nóng, sự việc đáng tiếc. Vì vậy, bà đề nghị cần tăng cường thanh tra xử lý trách nhiệm công vụ trong tiếp công dân ở cấp xã, huyện.

P.Thảo