Không nghỉ bù trực Tết, làm thông thứ 7 để cấp hộ chiếu cho người dân

Nghệ An:

Người dân xếp hàng vào làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Ngày 2/2/2017 là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Nếu như các năm khác, lượng người kéo đến trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An trong ngày làm việc đầu tiên rất đông, dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy thì năm nay ngược lại. Theo số liệu thống kê của Phòng, trong 3 ngày qua, có khoảng 1.000 hồ sơ cấp hộ chiếu, 300 hồ sơ làm giấy thông hành, tương đương lượng hồ sơ trong ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết năm ngoái. Việc chen lấn, xô đẩy, chèo kéo không tái diễn như các năm khác.

Thượng úy Ngô Xuân Mạnh – Phó đội trưởng Đội tham mưu, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Dự báo nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành sẽ tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết nên ngay trước Tết, Phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trình Ban giám đốc Công an tỉnh huy động, bố trí lực lượng đáp ứng nhu cầu người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát trật tự, công an phường, trật tự dân phố cũng được huy động để đảm bảo trật tự bên ngoài, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, chặt chém của “cò”. Trên loa phát thanh, việc hướng dẫn thủ tục sẽ được thông báo thường xuyên bằng 3 thứ tiếng Việt, Mông và Thái. Bãi giữ xe cũng được quy hoạch với giá niêm yết theo quy định, tránh việc người dân bị chặt chém khi gửi xe để làm thủ tục như các năm".

Năm nay, để tránh tình trạng chen lấn, ngay từ ngoài cổng, Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã lắp đường dích dắc, người dân có nhu cầu giao dịch phải xếp hàng, lấy số theo thứ tự. Luôn có 2 cán bộ túc trực tại đây để hướng dẫn và bố trí người dân vào làm thủ tục theo từng tốp.

Nhờ có nhiều thay đổi nên không tái diễn tình trạng chen lấn, xô đẩy như những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết như các năm khác (ảnh D.Cường).

Nếu như các năm trước, người dân dễ dàng bị “cò” chèo kéo mua tờ khai, ghi tờ khai với giá từ 30-50 nghìn đồng/tờ thì năm nay, “cò” hết đất làm ăn khi Phòng quản lý xuất nhập cảnh chỉ chấp nhận những tờ khai có đóng dấu treo của đơn vị. Những tờ khai này được phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. “Những người lấy tờ khai để làm thủ tục sẽ được kiểm tra chứng minh thư và các giấy tờ liên quan, bởi vậy không có chuyện tờ khai có đóng dấu treo được “tuồn” ra ngoài”, Thượng úy Ngô Xuân Mạnh cho biết thêm.

Anh Hoàng Văn Tuân – huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm giấy thông hành sang Lào làm ăn, cho biết: “Năm ngoái, tôi đi từ sớm, chen lấn mãi mới nộp được hồ sơ. Năm nay sợ đông như năm ngoái nên cũng cố gắng đi sớm nhưng đến thấy mọi người đều xếp hàng, tuân thủ theo hướng dẫn. Vào làm thủ tục theo tuần tự thế này nhanh hơn, lại không bị xô đẩy, chen lấn mệt mỏi như mọi năm”.

Nếu như các đơn vị khác được nghỉ bù sau thời gian trực Tết thì 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng quản lý xuất nhập cảnh phải bắt tay vào làm việc ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Vào thứ 7, 100% quân số cũng được huy động để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân. Không những thế, cán bộ phải làm tăng ca buổi đêm để kịp xử lý hồ sơ ngay trong ngày, không để người dân phải chờ đợi hay đi lại nhiều lần.

“Dự báo, thứ hai tuần tới sẽ là cao điểm người dân đến làm thủ tục, ở mức 1.200-1.300 hồ sơ. Theo kế hoạch đã được xây dựng từ trước Tết, mỗi ngày Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An có thể tiếp nhận khoảng 1.500 hồ sơ cấp đổi hộ chiếu và giấy thông hành. Như vậy, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu giao dịch của người dân trong ngày cao điểm vào thứ hai tuần tới”, Thượng úy Ngô Xuân Mạnh thông tin thêm.

Hoàng Lam