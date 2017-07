Khánh thành Đại hồng chung tri ân các liệt sĩ

Hội An: Gần 500 Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Tối 26/7 tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hội An, gần 500 Đoàn viên thanh niên thành phố đã thực hiện lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Gần 500 Đoàn viên thanh niên TP Hội An thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ Lễ tri ân là dịp để các bạn trẻ bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trao quà đến thương bệnh binh và gia đình người có công trên địa bàn TP Hội An Chương trình như một lời nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập sao cho xứng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Tại buổi lễ, Thành Đoàn TP Hội An cũng đã trao tặng các suất quà đến các thương bệnh binh và người nhà liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hội An. Những ngón nến tỏa sáng lung linh trong đêm tri ân Trong dịp này, tuổi trẻ Hội An cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: tham gia chăm sóc, làm đẹp tượng Đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; nhận giúp đỡ con em thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người neo đơn… N.Linh