Hàng trăm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa được triển lãm tại Hội An

Hơn 200 ấn phẩm bao gồm tư liệu bản đồ, văn bản, hình ảnh… về chủ quyền biển đảo của Việt Nam được thu thập từ Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc như 4 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in các năm 1917, 1919, 1933 và do phái bộ truyền giáo London in cho nhà Thanh năm 1908; 19 châu bản triều Nguyễn, 23 thư tịch cổ cùng hàng trăm văn bản Hán Nôm khác đã được triển lãm, giới thiệu đến công chúng.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Qua đó, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, lâu dài diễn ra trong hòa bình.

Giới thiệu về hàng trăm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa đến với người dân

Đặc biệt, qua các nội dung, hình ảnh, tư liệu thể hiện tại triển lãm, một lần nữa khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực.

Đông đảo người dân Hội An đến xem triển lãm

Theo Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam, kế hoạch năm 2017 triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được tổ chức tại 3 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Sau Hội An, dự kiến trong tháng 9 tới triển lãm sẽ được tiếp tục tổ chức tại huyện Nam Giang và Phước Sơn.

Nằm trong chuỗi hoạt động trên, sáng cùng ngày, tại Thư viện Thanh Hóa - Hội An cũng đã diễn ra “Ngày sách Việt Nam năm 2017”. Tham dự sự kiện này có 10 gian hàng sách với hơn 1.000 đầu sách các loại như sách thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, chính trị khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn, xuất bản phẩm… của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố cùng tủ sách các gia đình tại Hội An.

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Hội An

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và “Ngày sách Việt Nam 2017” sẽ kết thúc vào ngày 24/4.

Công Bính