An Giang có gần 9.000 liệt sĩ hi sinh để bảo vệ Tổ quốc

An Giang: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Ngày 24/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gần 200 thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công trên địa bàn tỉnh An Giang và tổng kết 5 năm phong trào “Đền ơn đáp nghĩa tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2016.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, lịch sử của Đảng bộ An Giang cũng là một lịch sử hào hùng gắn liền với công cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ trên một địa bàn biên giới, dân tộc, tôn giáo rất phức tạp như tỉnh ta đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, thể hiện đầy đủ và sinh động sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ cũng như tinh thần yêu nước cao độ của quân và dân An Giang.

Ngày 24/7, An Giang long trọng tổ chức buổi họp mặt kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ

Chính trong cuộc kháng chiến này, quê hương An Giang đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú, đã có trên 50 tập thể và cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trên 250 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khen thưởng trên 25.000 huân, huy chương kháng chiến các loại; gần 9.000 liệt sĩ, 5.000 thương bệnh binh và trên 8.000 gia đình có công với cách mạng...

Đảng bộ và Nhân dân An Giang rất đỗi tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương; mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công với đất nước.

Nhằm mong muốn bù đắp phần nào cho những hy sinh, mất mát của người có công và gia đình người có công, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, nhiều việc làm nhân nghĩa...

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao 12 Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 12 gia đình liệt sĩ.

Đến nay, hơn 38.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước. Từ nguồn ngân sách tỉnh cùng với nguồn vận động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong 5 năm qua đã xây mới 2.300 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 1.100 căn nhà cho người có công, góp phần ổn định nhà ở cho trên 3.400 người có công trong tỉnh.

Các chính sách ưu đãi về giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho bản thân và con em gia đình chính sách đã giúp cho hàng ngàn người được chăm sóc sức khỏe, có nghề nghiệp và việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh và làm nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn Campuchia, giai đoạn từ 2012- 2016, các đơn vị chuyên trách đã quy tập đưa về cải táng trên 1.120 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc và các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã trao 12 Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 12 gia đình liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 34 cá nhân và 72 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ, người có công.

Nguyễn Hành