“Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội lớn để tranh ngôi vô địch giải futsal Đông Nam Á HDBank Cup 2017”

Việc Thái Lan không mang đến đội hình mạnh nhất có ảnh hưởng đến chất lượng của giải? Và việc đó có tạo thêm cơ hội cho các đội bóng khác, đặc biệt là đội tuyển futsal Việt Nam trong việc tranh chấp ngôi vô địch?

Giải lần này Australia không tham gia do khó khăn về kinh phí, và Thái Lan không có trong đội hình 3 cầu thủ chủ chốt của họ do đang bị quá tải. Đây là 2 đội thường đá trận chung kết các giải trước đây, do vậy chuyện họ không dự giải hoặc không dự giải với lực lượng tốt nhất chắc chắn là tạo thêm cơ hội cho các đội, đặc biệt là đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, việc đội tuyển futsal Việt Nam có vượt qua được Thái Lan hay các đội có khả năng tranh chấp chức vô địch hay không dĩ nhiên chẳng dễ dàng chút nào. Thái Lan tuy thiếu 3 cầu thủ chủ chốt nhưng họ vẫn là ứng cử viên số 1, do về trình độ họ vẫn vượt trội các đội khác.

Đội tuyển futsal Việt Nam nhiều cơ hội tranh ngôi vô địch giải futsal Đông Nam Á HDBank Cup 2017

Đội tuyển futsal Việt Nam đang gặp đôi chút khó khăn khi các cầu thủ chủ chốt đang bị quá tải, do năm nay futsal có quá nhiều giải mà các cầu thủ này không thể nghỉ ngơi vì chúng ta không có cầu thủ đủ khả năng thay thế. Ngoài ra, đội tuyển vẫn còn đang trong thời gian làm quen với chiến thuật mới của HLV Miguel Rodrigo, nên ngay lập tức chưa phát huy được hết sức mạnh. Điều này thể hiện rất rõ trong 2 trận mà chúng ta phải chật vật mới vượt qua 2 đối thủ mạnh trong bảng là Indonesia và Myanmar.

Cho đến thời điểm này, giải đã có bất ngờ nào đáng chú ý? Bất ngờ đấy có tăng tính hấp dẫn cho giải không, thưa ông?

Việc Indonesia bị loại là một bất ngờ lớn. Indonesia đã chuẩn bị cho giải này rất kỹ. Họ đã thuê HLV Victor Hermans (Hà Lan), người từng dẫn dắt Thái Lan với nhiều chức vô địch Đông Nam Á. Họ không tham dự Đại hội thể thao và võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG5) để dành sức cho giải này. Tuy nhiên, Indonesia bị kiệt sức sau trận thua không may mắn trước đội tuyển futsal Việt Nam, nên đã không vượt qua được Myanmar và bị loại.

Trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú (bìa phải) đánh giá giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao

Việc Myanmar lần đầu tiên lọt vào VCK châu Á cũng là một bất ngờ lớn. Các trận đấu giữa 3 đội tuyển futsal Việt Nam, Indonesia và Myanmar thực sự rất hấp dẫn. Riêng trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia, riêng kênh youtube của Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) đã có hơn 300.000 khán giả theo dõi trực tuyến.

Điều đáng ghi nhận là số lượng khán giả đến sân xem các trận đấu của đội tuyển futsal Việt Nam khá đông, chi tiết đó nói lên điều gì về chỗ đứng của đội tuyển futsal Việt Nam nói riêng và chỗ đứng của môn futsal nói chung trong lòng người hâm mô?

Đúng là futsal Việt Nam nói chung hay futsal TPHCM nói riêng đã có chỗ đứng khá vững chắc trong lòng người hâm mộ TPHCM. Các trận đấu ở NTĐ Phú Thọ thường kín khán giả khi có đội tuyển futsal Việt Nam hay CLB futsal Thái Sơn Nam thi đấu. Điều đó cho thấy rằng futsal Việt Nam đã thực sự hấp dẫn với người hâm mộ về trình độ cao của mình, cũng như làm cho người hâm mộ tin tưởng về tương lai tốt của futsal Việt Nam.

Trận đấu giữa độu tuyển futsal Việt Nam và Indonesia là trận hấp dẫn nhất từ đầu giải đến giờ

Futsal hiện có một nhà tài trợ cỡ lớn là HDBank đồng hành không chỉ ở hệ thống các giải quốc gia mà còn ở các giải quốc tế. Sự đồng hành của họ có giúp cho những nhà làm chuyên môn và những nhà tổ chức có thêm thời gian và có thêm tâm huyết để tập trung nâng chất futsal Việt Nam không, thưa ông?

Sau nhiều năm VFF tổ chức giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) mà không có nhà tài trợ thì đến năm nay, nhờ hiệu ứng của việc đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào VCK World Cup futsal 2016, đến giải futsal VĐQG 2017 và giải futsal cúp Quốc gia 2017, VFF đã có được nhà tài trợ HDBank thông qua VOV.

Myanmar tạo bất ngờ lớn khi vượt qua Indonesia để giành quyền vào bán kết

Phải nói đây là một bước tiến lớn của futsal Việt Nam. Việc HDBank không chỉ tài trợ giải trong nước mà còn tài trợ giải futsal vô địch Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai, đã giúp cho VFF có thêm kinh phí để nâng cao chất lượng giải đấu và đầu tư thêm cho đội tuyển futsal, từ đó giúp cho futsal Việt Nam có điều kiện thực hiện những bước tiến tốt hơn nữa. Điều này là mong muốn của chúng tôi, những người gây dựng và phát triển phong trào futsal trong 10 năm qua.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)