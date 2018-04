Không cho phép bọn táng tận lương tâm phè phỡn trên nỗi đau người bệnh

Chuyện ông Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tổ chức đánh bạc” trên mạng tưởng đã là chuyện lạ, rất lạ và thật sự hi hữu.

Thế nhưng mới đây, lại xuất hiện bà Viện trưởng Viện Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu cấp phép cho một công ty rất điển hình làm hàng giả mới biết đồng tiền với sức mạnh khủng khiếp của nó có thể “bắn phá” bất cứ lâu đài nào. Và càng hiểu, có những người vì lợi ích mà bất chấp tất cả lương tâm, đạo lý…

Theo báo Dân trí, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng đã phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) đã phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Có thể nói, trong tất cả các loại hàng giả thì bọn làm dược phẩm giả là độc ác và táng tận nhất. Nó không chỉ gây tốn tiền bạc cho những người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vốn đã chịu nhiều đau đớn và thậm chí, kinh tế khánh kiệt mà còn đẩy nhanh quá trình tử vong cho người bệnh vốn đang vật vã giành giật mạng sống từng ngày.

Vì thế, những kẻ gieo rắc thuốc chữa bệnh giả không chỉ làm việc thất đức mà còn có thể coi như một tội ác vì hành vi gián tiếp giết người.

Song, chua chát hơn, hành vi này không biết vô tình hay cố ý lại nhận được sự tiếp tay từ chính những người làm công tác chống hàng giả.

Cụ thể năm 2017, Công ty Vinaca (đơn vị làm thuốc chữa ung thư nói trên) đã được chính Viện Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu trao tặng danh hiệu TOP 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam do bà Viện trưởng Trần Mai Khanh ký.

Trả lời phỏng vấn báo Dân trí, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã thốt lên: “Tôi choáng” và chua chát đặt câu hỏi: “Ai đời Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam "đẻ" ra Viện Chống làm giả lại đi cấp phép cho công ty điển hình của làm giả vi phạm nghiêm trọng như này?”.

Ông Hùng còn đặt câu hỏi: “Ai cho phép làm cái này? Chính quyền sở tại ở địa phương họ làm gì? Tại sao không biết? Chúng ta có cả hệ thống từ trung ương đến địa phương, trung ương rất quyết tâm, nhưng địa phương tại sao để xảy ra vụ việc kéo dài như vậy”.

Vâng, thưa Cục phó Trần Hùng, đúng là chúng ta từng rất quyết tâm, rất quyết liệt, rất bức xúc và người dân cũng rất cảnh giác. Thế nhưng, một khi tận mắt nhìn thấy tấm giấy chứng nhận do chính Viện chống hàng giả cấp như một “lá bùa” thì mọi sự nghi ngờ tan biến bởi họ không tin vào cơ quan này thì tin vào ai?

Ở đây có thể nói, chính Viện Chống hàng giả đã đánh cắp niềm tin của người dân đang khốn khổ vì tật bệnh.

Vì thế, người viết bài này hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Cục phó Trần Hùng, đó là cần khỏi tố hình sự các cá nhân tiếp tay cho hành động này: “Tôi đề nghị các cơ quan chức năng sắp tới phải xem xét tư cách bà Khanh có đủ thẩm quyền hoặc Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng có đủ tư cách để ký ra những chứng nhận kiểu này không?

Ai cho phép tổ chức ra những bằng chứng nhận này, nếu không có cấp phép tổ chức, tôi đề nghị khởi tố hình sự các cá nhân tiếp tay cho hành động này, tránh trường hợp những công ty làm hàng gian, hàng giả lợi dụng các chứng nhận trá hình”.Ông Hùng nói.

Cần phải có những hình phạt nghiêm khắc nhất, không thể để bọn táng tận lương tâm sống phè phỡn trên nỗi đau của người bệnh, phải không các bạn của tôi?

Bùi Hoàng Tám