Vụ cổ phần hoá HACINCO: "Tâm thư” tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp!

Bà Chi cho biết mình mang đến mối tâm tư của các nhà đầu tư khi tham gia quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) và mong được giải quyết. Theo đó, 23 nhà đầu tư đã "đổ tiền" vào mua cổ phần của HACINCO từ 12 năm trước, thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục mua cổ phần nhưng hiện nay đang đứng trước nguy cơ mất tài sản do quá trình cổ phần hóa HACINCO đang phải dừng lại vì vướng nhiều sai phạm.

Hiện tại, mặc dù đã có những văn bản chỉ đạo từ các cấp liên quan song vụ việc gần như vẫn "dẫm chân tại chỗ", số phận của những khoản đầu tư trong thương vụ cổ phần hóa này vẫn chưa biết sẽ được định đoạt ra sao. Trong khi đó, với tổng số tiền đã thanh toán trên 21 tỷ đồng từ thời điểm năm 2005, trong khi các nhà đầu tư bị thiệt hại và chịu rủi ro lớn, từ cơ hội kinh doanh bị mất cho đến vấn đề lãi suất, trượt giá, quyền tham gia quản lý điều hành công ty, quyền được hưởng cổ tức... thì phía HACINCO đã sử dụng số tiền này để phát triển kinh doanh, định hình thương hiệu.

Những kiến nghị cụ thể của nhà đầu tư đã được các luật sư gửi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp, gửi Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành trước thềm hội nghị diễn ra.

Theo tinh thần được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra tại hội nghị lần này, Chính phủ cam kết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư yên tâm về môi trường đầu tư, kinh doanh trong lâu dài. Theo đó, Chính phủ sẽ nỗ lực để tạo cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư một môi trường "không chỉ có tự do kinh doanh, tự do sáng tạo mà còn an toàn, bảo vệ được tài sản của doanh nghiệp, của nhà đầu tư; không chỉ có chi phí thấp mà còn rủi ro thấp.

Sau gần 30 bài báo điều tra của Báo Dân trí quyết liệt làm rõ những sai phạm trong vụ cổ phần hoá tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) xâm hại trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức chỉ đạo nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc này.

Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Công văn cho biết: Xét báo cáo số 438/BC-TTCP ngày 2/3/2017 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 1/9/2009 chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần tại Hà Nội và các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư NCX liên quan đến cổ phần hoá Công ty HACINCO, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6561/VPCP-KNTN ngày 22/9/2009 của Văn phòng Chính phủ và kết luận thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 1/9/2009 của Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hoá tại công ty HACINCO, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khiến các nhà đầu tư, những người lao động cũng như dư luận xã hội đã theo dõi vụ việc cổ phần hóa tai tiếng này rất phấn khởi và hi vọng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật để họ được chạm tay vào quyền - lợi ích hợp pháp của mình sau hơn một thập kỷ mòn mỏi chờ đợi.

