Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Dân “sống dở chết dở”, công an bỏ lọt tội phạm?

Bài 20:

Là hàng loạt sai phạm, bằng chứng vi phạm pháp luật nghiêm trọng của những người có liên quan trong vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại số nhà 38 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; tuy nhiên, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, để lọt tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?.

Dân “sống dở chết dở”, mất niềm tin vào chính quyền

Sau cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng pháp lý của tỉnh này, ông bà Lê Văn Chung và Nguyễn Thị Kỳ trở về trong vô vọng. Bởi ông bà đã thua cuộc trong cay đắng và uất nghẹn, khi những sai phạm rành rành của cán bộ thành phố Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Cúc và ông Lê Xuân Trường không bị pháp luật xử lý. Ngược lại những người này còn được chính quyền bao biện, có dấu hiệu bao che, mọi quyết sách đều quyết tâm đẩy gia đình ông Chung bà Kỳ ra tòa tìm công lý.

Nhiều năm ròng rã đi tìm công lý, gia đình ông Chung bà Kỳ đang "sống dở chết dở", mất hết niềm tin vào chính quyền.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Chung bà Kỳ vô cùng bức xúc trước cách hành xử của chính quyền tỉnh Thanh Hóa, khiến gia đình ông bà mất hết niềm tin vào cơ quan công quyền. “Chính quyền sinh ra để bảo vệ dân nhưng trong vụ việc này gia đình tôi hoàn toàn bất lợi, không một tổ chức, cơ quan nào của tỉnh đứng ra bảo vệ dù gia đình có kêu cứu, khiếu nại, tố cáo dòng dã 4 năm qua. Gia đình tôi giờ “sống dở chết dở” chẳng còn biết tin vào ai”, bà Kỳ buồn rầu.

Đứng trước bộ máy chính quyền tỉnh Thanh Hóa, ông Chung khẳng định: “Chân lý chỉ có một”; gia đình ông mua bán hợp pháp, sổ đỏ được chuyển nhượng hợp pháp; sai phạm của cán bộ thành phố Thanh Hóa là nghiêm trọng; vì thế gia đình ông quyết tìm công lý đến cùng. “Gia đình tôi không bao giờ buông xuôi, bỏ cuộc vì những việc làm sai trái của cán bộ tỉnh Thanh Hóa chưa bị đưa ra ánh sáng. Tỉnh Thanh Hóa không giải quyết được gia đình tôi sẽ ra Trung ương tìm công lý đến cùng” – ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, dù đến nay UBND tỉnh Thanh Hóa chưa có quyết định cuối cùng về những khiếu nại của gia đình ông, nhưng để vụ việc kéo dài nhiều năm qua, giải quyết không thỏa đáng đã làm mất hết lòng tin của gia đình ông đối với bộ máy công quyền của địa phương. Nhiều người dân tại Thanh Hóa và dư luận cả nước khi biết đến vụ việc này cũng thở dài ngao ngán trước cách giải quyết của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ gia đình ông Chung mà dư luận đều lên án, đề nghị lãnh đạo ở Trung ương sớm vào cuộc để giúp gia đình ông tìm lại công bằng.

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa xử lý vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ kiểu bao biện, có dấu hiệu bao che cho việc làm sai trái của cán bộ thành phố Thanh Hóa, quyết đẩy gia đình ông Chung ra tòa tìm công lý.

“Hai vợ chồng tôi lao động tiết kiệm nhiều năm trời mới đủ tiền mua mảnh đất cho người con gái. Ngờ đâu lại bị lừa, đằng sau câu chuyện này là hàng loạt sai phạm của cán bộ thành phố Thanh Hóa. Những người này đã ngang nhiên coi thường pháp luật, nhắm mắt cấp nhiều sổ đỏ cho một thửa đất, nhiều năm qua sai phạm của họ được chỉ rõ nhưng nhiều người vẫn tại vị sau những kỷ luật kiểu “cho có”. Vợ chồng tôi liên tục khiếu nại, tố cáo, cầu cứu đòi quyền sử dụng thửa đất, nhưng đến nay sự việc vẫn là con số 0 tròn trĩnh” – ông Chung buồn rầu.

Công an bỏ lọt tội phạm?

Theo ông Chung, trong buổi đối thoại giữa gia đình ông bà với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, vị đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không khởi tố vụ án hình sự với hành vi lừa đảo của bà Cúc, hành vi mua bán đất rồi chuyển đổi quyền sử dụng giữa bà Cúc và ông Trường, việc làm sai trái của hàng loạt cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa là bất thường.

“Ông Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói không khởi tố vụ án được vì không có người bị hại, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm là thiếu trách nhiệm với dân. Hành vi của các cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa là sai phạm nghiêm trọng đã được chỉ rõ; hành vi của bà Cúc có dấu hiệu lừa đảo là có thật; việc mua bán đất rồi sang tên đổi chủ giữa Trường với bà Cúc là mờ ám, lách luật… Không chỉ cơ quan chức năng chỉ rõ mà gia đình tôi cũng nhiều lần tố cáo về những vi phạm pháp luật này”.

Ông Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trong buổi đối thoại với gia đình ông Chung bà Kỳ.

Theo tài liệu PV Dân trí có được, trước những sai phạm nêu trên của những người liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xem xét điều tra đối với hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Lê Hữu Dũng – cán bộ thẩm định Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (người trực tiếp sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ dẫn đến việc cấp sai GCNQSDĐ số BB 473970 cho bà Nguyễn Thị Cúc); tiến hành điều tra xử lý hành vi của bà Nguyễn Thị Cúc (Năm 2013 đã chuyển nhượng thửa đất số 124, Tờ bản đồ số 19, diện tích 197,5m2 cho ông Lê Xuân Trường nhưng năm 2014 lại tiếp tục chuyển nhượng thửa đất cho ông Lê Văn Chung, bà Nguyễn Thị Kỳ, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Cách đây hơn một năm, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Công văn yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Cúc; điều tra hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Lê Hữu Dũng.

Mới đây, trong buổi đối thoại với hộ ông Chung bà Kỳ, điều nực cười đã xảy ra khi ông Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc mua bán đất giữa bà Cúc và gia đình ông Chung kỳ là thiếu minh bạch, có sự câu kết với nhau. Tuy nhiên ông này lại không đưa ra được bất cứ bằng chứng hoặc căn cứ pháp lý nào.

Ông Trường (bìa trái), bà Cúc (áo tím) những người có liên quan trực tiếp đến thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân.

Thậm chí, một điều tra viên của Công an tỉnh Thanh Hóa được vị lãnh đạo chỉ đạo đưa ra chứng cứ của việc vay mượn tiền giữa gia đình ông Chung với bà Cúc khi đứng lên còn không rõ có việc thế chấp sổ đỏ hay không. Khi ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc to, rõ ràng văn bản này thì lại thể hiện rõ việc thế chấp sổ đỏ khiến đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa “thất thế” bị gia đình ông Chung phản đối kịch liệt.

Điều làm cho gia đình ông Chung bà Kỳ và nhiều cơ quan báo chí bức xúc trước cách trả lời của vị lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa nữa là: Không có ai đứng ra tố cáo, không có bị hại nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không thể khởi tố vụ án hình sự?.

Ông Chung bức xúc: “Chức năng, nhiệm vụ của Công an là ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ anh ninh Quốc gia. Không phải bất cứ vụ việc vi phạm pháp luật nào cũng phải cần công dân phải tố cáo thì công an mới điều tra, xử lý. Cơ quan Công an phải có nhiệm vụ chủ động ngăn ngừa và phòng chống tội phạm, phát hiện sai phạm. Công an tỉnh Thanh Hóa không khởi tố vụ án, bắt giam những người liên quan đến việc cấp sai sổ đỏ cho bà Cúc, không bắt giam bà Cúc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không xử lý ông Lê Xuân Trường về việc mua bán bất minh, sang tên đổi chủ thửa đất kiểu lách luật, mờ ám là bỏ lọt tội phạm” – ông Chung nói.

Thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân được chính quyền thành phố Thanh Hóa cấp 4 sổ đỏ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Quang Tân