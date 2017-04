Văn phòng Chính phủ tiếp tục đề nghị giải quyết vụ làm, sử dụng con dấu giả

Bài 10:

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3548/VPCP-VI gửi UBND TP Hải Phòng do bà Trần Bích Ngọc – Vụ trưởng VỤ 1 thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ngày 12/4/2017 gửi UBND TP Hải Phòng cho biết: Ông Nguyễn Đức Thạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xử lý người có hành vi làm, sử dụng con dấu giả có tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục chuyển đơn đề nghị giải quyết vụ làm, sử dụng con dấu giả.

Theo công văn, thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đức Thạnh đến UBND TP Hải Phòng để chỉ đạo việc kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã từng có Công văn số 7553/VPCP-V.I gửi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Ông Nguyễn Đức Thạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả xảy ra tại Công ty cổ phần Cung ứng tài biển Hải Phòng” đã được khởi tố vụ án từ tháng 6 năm 2012 nhằm ổn định tư tưởng cho tập thể người lao động và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Văn phòng Chính phủ đã chuyển nội dung kiến nghị trên đến UBND TP Hải Phòng để chỉ đạo kiểm tra. Xem xét giải quyết theo quy định và đề nghị thông báo kết quả giải quyết về Văn phòng Chính phủ.

Ngay sau công văn của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hải Phòng đã có công văn giao Công an TP Hải Phòng chuẩn bị nội dung, đề xuất phương án giải quyết vụ án “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/10. Và ngày 17/10, Công an TP Hải Phòng đã phục hồi điều tra vụ án.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra Thông báo số 229/TB-PC46 (Đ7) do Thượng tá Nguyễn Quang Đông - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký ngày 17/2/2017 cho biết: Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra vụ án Tội làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 12/6/2012 và Quyết định phục hồi điều tra vụ án ngày 17/10/2016 của Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hải Phòng.

Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án do không tìm thấy bị can lần thứ hai của Công an TP Hải Phòng.

Ngày 17/2/2017, vụ án đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can. Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 20/QĐTĐCĐTVA-PC46.

Được biết sau quyết định khởi tố vụ án vào tháng 6/2012, vụ án đã không thể có được kết quả cuối cùng khi ngày 12/2/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lí do không đủ căn cứ khởi tố bị can và đã hết thời hạn điều tra.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, căn cứ vào kết luận giám định của phòng khoa học hình sự Công An TP Hải Phòng, ngày 12/6/2012 Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP Hải Phòng đã ra Quyết Định khởi tố vụ án hình sự do Thượng tá Vũ Văn Quynh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký về tội: “Làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Cung Ứng tàu biển Hải Phòng.

Quyết định khởi tố vụ án ghi rõ: “Các hình con dấu trong các văn bản có chữ ký của bà Đặng Thị Hồng Hải trong bộ tờ khai hải quan điện tử số 05 ngày 31/11/2011: Công văn gửi Cục thuế TP Hải Phòng số 113.CV-CUTB ngày 10/10/2011 và hình con dấu lưu trữ tại Công an TP Hải Phòng của Công ty cổ phần cung ứng tàu biển và hình con dấu đang sử dụng tại công ty này (do ông Ngô Văn Thẳng cung cấp” không phải do cùng một con dấu đóng ra.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời là đại diện cổ đông Nhà nước ở doanh nghiệp này, ngày 11.9.2012, Sở Tài Chính TP Hải Phòng cũng đã ra Công văn số: 1048/STC-TCDN kiến nghị và đề xuất với UBND TP Hải Phòng với 02 nội dung chủ yếu: “Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Công ty Cổ Phần Cung Ứng Tàu Biển dừng ngay việc chi trả cổ tức 2010 (nếu có phát sinh việc chi trả ). Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố sớm làm rõ việc làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cung Ứng tàu biển Hải Phòng để báo cáo UBND TP”.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 1048/STC-TCDN của Sở Tài Chính. Ngày 18/9/2012, UBND TP Hải Phòng cũng “lập tức” ra Công văn số 6125/UBND-DN gửi Sở Tài Chính, Công an thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố với yêu cầu:

1. Sở Tài Chính chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Công ty cổ phần Cung Ứng Tàu Biển Hải Phòng dừng ngay việc chi trả cổ tức năm 2010 (nếu có phát sinh).

2. Công an TP nhanh chóng điều tra, làm rõ việc làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Công ty CP Cung Ứng Tàu Biển Hải Phòng, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9/2012.

Tuy nhiên, vụ án đã không thể có được kết quả cuối cùng khi ngày 12.02.2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lí do không đủ căn cứ khởi tố bị can và đã hết thời hạn điều tra.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế