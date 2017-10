Nhịp cầu bạn đọc số 23: Công dân cho rằng UBND Thành phố Huế “có vấn đề” trong việc cấp sổ đỏ

Báo Dân trí nhận được đơn kiến nghị và kêu cứu khẩn cấp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, bà con nhân dân khu tập thể Cục Quân huấn – Bộ Tổng tham mưu, ngách 188/35/31 tổ 10 phường Long Biên, Quận Long Biên, TP.Hà nội, đơn có nội dung:

“Năm 2007, cục Quân huấn có đề nghị cấp trên xây dựng 34 căn hộ tại nơi ở của chúng tôi hiện nay để cho các đồng chí là thương binh, con em gia đình chính sách, các HLV, VĐV tài năng của thể thao quân đội ổn định cuộc sống và đã được cấp đầy đủ GCNQSDĐ là chủ sở hữu theo quy định của Nhà nước vào năm 2013. Hiện tại mật độ cư dân đang sinh sống ở đây rất đông với hơn 50 hộ dân và hơn 200 nhân khẩu.

Chúng tôi đang rất lo lắng vì sự an toàn cho toàn thể dân cư, đặc biệt là các cụ già và nhiều trẻ nhỏ đang hàng ngày sinh sống trong khu tập thể vì KTT không có lối đi riêng, lối thoát hiểm, toàn bộ người dân nơi đây đang phải sống trong hoàn cảnh như “một cái túi” vì chỉ có con đường độc đạo vào ra không lối thoát hiểm do dự án khu nhà ở Thương Mại của Công ty CP đầu tư Him Lam BC đã bỏ qua việc kết nối cơ sở hạ tầng với quy hoạch liền kề khu dân cư tổ 10, trong đó có ngách 188/35/31.

Ngay từ khi có chủ trương dự án, toàn thể nhân dân Tổ 10 đã có đơn xin mở đường ngày 20/9/2014 và ngày 19/2/2016 đề nghị ngõ 188 và ngách 31 có chiều rộng 3m là con đường độc đạo đấu nối với đường 22m là con đường độc đạo đấu nối với đường 22m ngõ 17 đường Cổ Linh làm lối thoát hiểm cho toàn thể nhân dân KTT khi có thiên tai hỏa hoạn, phòng chống cháy nổ và có xe cứu thương kịp thời khi cần thiết và được UBND TP, Sở Quy hoạch kiến trúc HN phúc đáp giao cho UBND quận Long Biên và Cty CP Him Lam BC phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên từ đó đến nay đã 3 năm thì ngõ 188 đã được kết nối còn riêng ngách 31/35/188 đường kết nối dân sinh thì vẫn dậm chân tại chỗ. Tập đoàn Him Lam muốn toàn bộ bà con trong KTT phải đi chui nhờ qua nhà chủ lô đất BT16-N01 trong khi đó lô đất này có phần cống thoát nước của toàn bộ KTT Cục Quân huấn nhưng khi tập đoàn Him Lam BC kết nối không bàn giao lại cho cơ quan sở tại mà bán cả phần cống thoát nước của KTT…”

Báo Dân trí chuyển đơn của bạn đọc tới UBND TP.Hà Nội, Sở quy hoạch kiến trúc HN, UBND quận Long Biên và Cty CP Him Lam BC xem xét, giải quyết và hồi âm bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Lê Thị Hòa, trú tại số 10, tổ 4, ngách 71, ngõ Văn Chương 2, TP.Hà Nội trình bày nguyện vọng với UBND phường Văn Chương về việc mong muốn Phường đòi lại phần đất công cộng để làm đường thoát hiểm cho các hộ dân trong tổ.

Đơn có nội dung: "Tổ chúng tôi có một phần đất máy nước và cống thoát nước do dân sử dụng từ lâu đời rồi là 2 mét 17 chạy thẳng ra hồ giáp ranh nữa hai nhà số 3 và nhà số 5. Phần đất này trước là máy nước của tổ do Nhà nước có lắp đặt cho mỗi hộ một công tơ riêng. Phần đất này nhà số 3 chiếm một phần máy nước, nhà số 5 chiếm phần cống của tổ đến nay do cải tạo hồ, nhà chị Lê Bích Thảo là nhà số 5 có trả lại cho tổ phần giáp ranh với nhà chị. Lúc đầu xây dựng chị Liên tổ trưởng có ra đo và đòi lại phần đất thoát nước của tổ, phần đất máy nước còn lại vẫn đang nằm bên nhà số 3".

Báo Dân trí chuyển nội dung đơn của bạn đọc đến UBND phường Văn Chương, ban địa chính phường xem xét, giải quyết và trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của ông Lê Trần Khánh Dũng, trú tại nhà số 221 phố Mai Dịch, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, HN được sự ủy quyền của bố đẻ là ông Lê Khánh Bằng, yêu cầu khiếu nại Hủy bỏ Công văn số 3196/UBND-NĐ đề ngày 13/10/2016 của UBND TP.Huế; Yêu cầu hủy toàn bộ giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp trái pháp luật; Công nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho gia đình chúng tôi là gia đình đi theo kháng chiến.

Nội dung đơn như sau:

“Đầu tháng 6/2014 tôi có đơn gửi UBND TP.Huế đề nghị xem xét lại việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 9 hộ gia đình có nhà, đất tọa lạc tại đường Nguyễn Chí Diễu và đường Đặng Dung, P.Thuận Thành, TP.Huế.

Tôi đã nhận được công văn số 3196/UBND-NĐ đề ngày 13/10/2016 do ông Châu Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND TP.Huế ký nhưng thực chất phong bì thư gửi đi từ ngày 24/10/2016 mãi tới ngày 29/10/2016 tôi mới nhận được công văn trên với nội dung trả lời tôi việc cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp trên là đúng quy định pháp luật. Đồng thời ông Châu Văn Lộc cùng trả lời cho tôi được biết thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc của gia đình tôi theo quy định pháp luật thuộc về cơ quan Tòa án và đề nghị tôi gửi đơn đến tòa án.

Nội dung trả lời trên là không có căn cứ pháp luật, cố tình tước đoạt quyền công dân của tôi và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của gia đình tôi: Công văn này cho rằng 9 hộ trên đều có đăng ký sử dụng đất qua các thời kỳ và có giấy tờ hợp lệ theo quy định phảo luật. Nhưng thực tế tòan bộ diện tích nhà đất đó thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của gia đình chúng tôi, có nguồn gốc của ông bà tôi. Năm 1946 gia đình tôi rời nhà ở Huế đi tham gia kháng chiến, đến 1975 trở về thì các bị các hộ gia đình trên chiếm dụng.

Từ 1975 trở đi gia đình tôi liên tục có đơn đề nghị chính quyền giair quyết, một số hộ đang sử dụng đất của ông bà tôi cũng nhất trí bồi hoàn cho gia đình chúng tôi, các hộ còn lại không có thiện chí nên việc hòa giải bất thành – như vậy nguồn gốc đất đã quá rõ ràng – UBND TP.Huế không thể căn cứ vào “việc đăng ký sử dụng đất qua các thời kỳ” như nội dung trả lời của công văn 3196 được.

Công văn trên cũng hướng dẫn tôi gửi đơn đến Tòa án là không có căn cứ pháp luật, bởi tất cả các sai phạm đều bắt nguồn từ hành vi bất chấp pháp luật của UBND phường Thuận Thành và UBND TP.Huế, ngang nhiên đứng trên pháp luật cấp giấy CNQSDĐ cho các gia đình trên trong thời gian gia đình tôi liên tục có tranh chấp, khiếu kiện…”

Báo Dân trí kính chuyển nội dung đơn của bạn đọc đến Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét giải quyết và hồi âm bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại khu 5, thôn Lê Lợi, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh việc đề nghị thi hành bản án phúc thẩm số 58/2009 DSPT ngày 19/8/2009 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên.

Nội dung đơn như sau: “Bản thân tôi đã có rất nhiều đơn gửi tới các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Dương để đề nghị thi hành bản án phúc thẩm số 58/2009 DSPT ngày 19/8/2009 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên, nhưng đến nay đã hơn 9 năm trời vẫn không được thi hành bản án. Trong khi án có điều kiện thi hành vì chị Hà Thị Lưu xây quán trên đất thổ cư của tôi để cho người khác thuê kinh doanh cắt tóc gội đầu, bản thân chị Lưu không ở đó mà theo chồng vào Nam sinh sống hơn 6 năm nay. Nhưng không hiểu sao tôi viết rất nhiều đơn tới các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Dương, các cơ quan chức năng đã có giấy báo cho tôi là đã chuyển đơn về Chi Cục THA huyện Tam Dương-Vĩnh Phúc để thi hành. Nhưng hơn 9 năm nay sự việc vẫn im lặng một cách vô cảm, không thi hành án để bảo vệ quyền lợi cho tôi”.

Báo Dân trí chuyển đơn của bạn đọc đến Cục Thi hành án tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục THA huyện Tam Dương xem xét, giải quyết và trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Trần Anh Thư và Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện cho các hộ dân cư trú tại chung cư 5 tầng số 12 Hàng Than, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, đề nghị giải tỏa phần đất không lưu của chung cư 5 tầng 12 hàng Than bị lấn chiếm và xây dựng nhà trái phép.

Đơn có nội dung: “Khu chung cư 5 tầng của chúng tôi được xây dựng hợp pháp từ năm 1979 trên diện tích đất được UBND khu phố Ba Đình cấp. Khu chung cư này phía trước có một lối cổng chính đi ra phố Hàng Than – nay là số 12 Hàng Than, phía sau nhà có một cửa thoát hiểm đi ra khoảng sân chung vừa là giếng trời để lấy ánh sáng, không khí của chung cư – và ra cổng sau lối ra ngõ số 10 Hàng Than.

Trên phần diện tích sân chung – khoảng không gian lưu thông không khí này, gia đình ông Phạm Chí Sính đã nhảy dù lấn chiếm và xây dựng nhà trái phép từ nhiều năm nay. Ban đầu là nhà tạm bằng tre nứa lá trong một phần nhỏ góc sân, phía xa tòa nhà chung cư, sau đó lấy cớ nhà dột nát, cần sửa mái, ông Sính sửa dần từ nhà mái lá, mái bằng lưới thép B40 lợp lá dứa, rồi mái ngói, mái nhựa… mỗi lần sửa là một lân xây kiên cố hơn, nâng chiều cao và mở chiều rộng. Qua thời gian, gia đình ông Sính đã chiếm toàn bộ diện tích sân chung khoảng 70m2, dựng thành 3 căn nhà cấp 4 cho 3 người con trai, bịt hết lối thoát hiểm và các cửa sổ của tầng 1.

Chúng tôi đã có rất nhiều đơn kiện, liên tục gửi đến UBND phường, UBND Quận, các cơ quan có thẩm quyền khác, kéo dài từ năm 1999 đến nay.

Qua hơn 20 năm kêu cứu, khiếu nại, với sự giải quyết của UBND phường Trung Trực, ngôi nhà xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép từng ngày bịt kín mất cả sân chung, chặn mất lối thoát hiểm, dần bịt kín cửa sổ, lấp kín cả khoảng không.

Chúng tôi trông mong vào sự công tâm, minh bạch trong công việc của các cán bộ, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ cuộc sống c gần 100 con người trong khu chung cư 12 Hàng Than, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân”.

Báo Dân trí chuyển nội dung đơn của bạn đọc đến UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng TP.Hà Nội, UBND quận Ba Đình, UBND phường Nguyễn Trung Trực xem xét giải quyết và hồi âm bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Khả Vân