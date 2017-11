Nghệ An: Dân “tố” xã thiếu minh bạch trong thu chi tài chính?

Nghệ An:

Đơn thư ông Minh gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ các nội dung thông tin liên quan đến tài chính tại xã Diễn Phú.

“Tôi chỉ đơn cử như một chiếc cống nội đồng nhân dân làm thì chỉ được thanh toán có 10 - 13 triệu đồng, còn xã làm hồ sơ dự toán gấp 3 lần. Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn, tiền bán đất, thu của người dân hàng tỷ đồng … thể hiện trong báo cáo tài chính hàng năm rất nhập nhèm, không rõ ràng”, một người dân cho PV biết khi mở đầu câu chuyện.

Công trình xã làm đắt gấp 3 lần so với dân?

Trong đơn thư của người dân tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An gửi tới PV Dân trí phản ánh: Chính quyền xã Diễn Phú đã nhiều năm nay báo cáo tài chính không minh bạch, không khách quan và thậm chí còn báo cáo láo…

Cụ thể trong đơn thư ông Hoàng Văn Minh (trú tại xóm 7, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) nêu rõ: Qua 4 kỳ họp Hội đồng nhân dân, 5 cuộc họp giao ban UBND xã, cử tri, đại biểu nhiều lần chất vấn, kiến nghị nhưng vẫn không nhận được trả lời.

Chiếc cống nội đồng do nhân dân xóm 7 làm được xã thanh toán số tiền khoảng 13 triệu đồng.

“Trong 3 năm vừa qua xã tiến hành thu tiền thuế đất nông nghiệp (thu thuế diện tích đất dôi dư thêm sau khi đo đạc so với đất đã giao cho người dân theo Nghị định 64 - PV) diện tích đất này số liệu trích đo chưa có tính pháp lý. Tuy nhiên, trong 3 năm 2014, 2015 và 2016 xã đã thu thuế là sai so với quy định. Cho rằng đây là khoản thu sai nên nhân dân xóm 7 không ai đóng”, ông Hoàng Văn Minh cho biết.

Bên cạnh đó nội dung đơn thư cũng nêu rõ: Theo Nghị định 42/CP hỗ trợ người trồng lúa, thì UBND xã Diễn Phú đã xây dựng một số cống, kênh mương nội đồng có nhiều dấu hiệu sai phạm. Trong đó nhân dân xóm 7 đã tự xây dựng 2 cống rộng 1 - 2m, được thiết kế bờ xây đá, có vách ngăn, đổ bê tông mặt đảm bảo an toàn… Nhưng chỉ được xã thanh toán số tiền để xây dựng 2 cống này là 23 triệu đồng. Trong khi đó, đối với các cống khác có cùng kiểu thiết kế, xây dựng nhưng do UBND xã làm chủ đầu tư lại được kê lên với con số 33 triệu đồng/1 cống.

Đây là chiếc cống nội đồng do UBND xã thi công theo lời ông Thái nó có trị giá 33 triệu đồng.

“Khi được xem bản thiết kế, hoạch toán ngân sách những chiếc cống do xã làm chủ đầu tư tôi mới biết cống này có nhiều chi tiết được “vẽ” thêm và hoàn toàn không có trong thực tế. Ví dụ như cốt thép móng mô trụ, mũ trụ cầu … quá trình thi công tôi chỉ thấy phần cống được xây bằng đá sau đó da, trét lại chứ không có những hạng mục như được vẽ trong bản thiết kế. Nếu không tin cơ quan chức năng có thể đập ra để kiểm tra. Với thiết kế như vậy mà mỗi chiếc cống nội đồng này lại được thanh toán số tiền hàng chục triệu đồng là rất phi lý”, ông Minh cho biết thêm.

Trong báo cáo tài chính hàng năm trình Hội đồng nhân dân được cho là không trung thực. Cụ thể, tiền bán đất năm 2012 trong văn bản ghi là 262 triệu đồng, tuy nhiên chỉ đưa vào báo cáo tài chính là 44 triệu đồng. Năm 2014, trả lời bằng văn bản là thu được 142 triệu đồng. Nhưng khi đưa vào báo cáo tài chính con số này bỗng “biến mất” chỉ còn không đồng.

Cống do xã làm được cho là không bằng của dân dân làm.

Năm 2016, trong báo cáo trình Hội đồng nhân dân mục đầu tư phát triển có chi các khoản như: Sân trường mầm non, bãi rác thải, trạm y tế, nhà xe UBND… Song không hiểu vì lý do gì, những khoản này lại “vắng bóng” trong bản báo cáo tài chính cả năm.

Bên cạnh đó, bản báo cáo tài chính 11 tháng đầu năm 2016 đã chi đến 518 triệu đồng. Thế nhưng bản báo cáo cả năm 2016 thì con số chi này bỗng bị giảm xuống 483 triệu đồng.

Xã chỉ làm có lợi cho dân?!

Trước đó để xây dựng tuyến đường nhựa từ xóm 19, xóm 21 - UBND xã Diễn Phú đã huy động nguồn lực trong nhân dân mỗi khẩu sẽ thu 100.000 đồng/1 khẩu/1 năm. Theo đó, chính quyền xã sẽ triển khai thu trong 3 năm 2013, 2104, 2015. Và hầu hết nhân dân hai xóm nói trên đều đóng đầy đủ để làm đường đi lại cho đàng hoàng sạch sẽ. Tuyến đường được làm nhưng lại sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ từ tỉnh, còn số tiền người dân đóng đã không sử dụng đến.

Tuy nhiên số tiền này sau đó không được công khai người dân cũng không biết nó đã đi đâu?! Bên cạnh đó, nhiều nội dung khác cũng được nhân dân phản ánh thiếu minh bạch, không khách quan như: Năm 2011, dự án trạm bơm Con Trụn được triển khai. Theo đó, xã Diễn Phú đã cho đơn vị thi công tạm ứng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó đơn vị thi công này thiếu năng lực nên chỉ mới làm được một khối lượng nhỏ công trình và “bốc hơi” bỏ chạy?.

Một đoạn đường bê tông hóa bị xe chở đất cày nát trên địa bàn xã Diễn Phú. Hiện tại lớp bê tông không còn bóng dáng trên mặt đường này nữa.Nên từ năm 2011 đến nay dự án này vẫn “giẫm chân tại chỗ”, cử tri nhiều lần chất vấn nhưng xã vẫn không trả lời…

Liên quan đến những nội dung trên, ông Cao Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu cho biết: Hiện tại xã cũng đã nhận được đơn thư của người dân, và giao cho các phòng ban liên quan làm rõ trả lời công dân và Hội đồng tiếp dân UBND huyện.

Riêng nội dung xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng theo Nghị định 42 trước đó ông Thái cho biết: “Xã làm cũng chỉ muốn tốt, có lợi nhất cho người dân. Chúng tôi làm theo đúng dự toán xây dựng và có hồ sơ đầy đủ. Trước đó xóm 7 có xin làm trước nên theo dự toán của xã thì hai chiếc cống xóm 7 đã làm được duyệt với kinh phí khoảng 23 triệu đồng, xã cũng đã chi trả. Sau đó xã đã làm hồ sơ mỗi cống là khoảng 33 triệu đồng, số tiền này được dùng để xây dựng thêm 2 chiếc cống nội đồng khác trên địa bàn”.

Người dân mong chính quyền huyện Diễn Châu vào cuộc làm rõ những nội dung được phản ánh.

Cũng theo lời ông Thái mỗi chiếc cống có chiều rộng 1m được dự toán kinh phí là 33 triệu đồng, đối với cống 2m thì dự toán là hơn 60 triệu đồng. Trên địa bàn xã có khoảng 10 chiếc cống nội đồng được thực hiện theo Nghị định này. Điều này chứng minh tại sao những chiếc cống nội đồng được người dân làm giá thành chỉ bằng 1/3 so với UBND xã thi công. Mặc dù những chiếc cống do xã xây dựng đắt gấp 3 - 4 lần cống do nhân dân làm nhưng bề ngoài cũng chẳng chênh lệch nhau là bao nhiêu.

Về những nội dung khác ông Thái đều khẳng định có đầy đủ hồ sơ liên quan chứng minh sự minh bạch tài chính của xã. “Xã có triển khai thu của người dân trong 3 năm từ 2013 - 2015. Số tiền này sử dụng một phần trong kinh phí làm đường và số còn lại được Hội đồng nhân dân nhất trí để đổ đường cấp phối …”, ông Thái cho biết thêm.

Hiện tại UBND xã Diễn Phú đang giao cho các phòng ban làm rõ những nội dung trong đơn thư để trả lời người dân.

“Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng, UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra làm rõ tất cả các khoản tài chính trên địa bàn trong những năm qua để nhân dân chúng tôi được rõ. Chứ chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, chất vấn vẫn không được trả lời, giờ lại giao cho xã báo cáo thì liệu có minh bạch” ông Minh bày tỏ quan điểm.

Hiện người dân địa phương cũng mong UBND huyện Diễn Châu cần nhanh chóng làm rõ, trả lời công dân tránh tình trạng đơn thư kéo dài gây mất ổn định trên địa bàn.

Nguyễn Duy