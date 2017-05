Luật sư Nguyễn Văn Chiến - ĐBQH khóa XIV: “Lẽ nào tôi phải viết tâm thư?”

PV Dân trí cùng luật sư Nguyễn Chiến (ngoài cùng bìa phải), có buổi gặp gỡ, trao đổi với bị can Đỗ Văn Chung (thứ hai từ phải sang) ngay sau khi bị can về đến nhà trong vụ án VKSND tỉnh Hưng Yên quy kết sai tội bị can.