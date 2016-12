Hải Phòng: Chủ tịch phường tự huỷ quyết định đã ký vì chưa đảm bảo quy định của Chính phủ

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Sinh (SN 1957), hộ khẩu thường trú tại: số 2/15/10/97 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đơn kêu cứu cho biết: “Tôi làm đơn này để khiếu nại quyết định xử phạt hành chính số 77/QĐ-XPVPHC ngày 28/03/2016 và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 257/QĐ-CC ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 Nguyễn Văn Quân.

Nguồn cơn sự việc như sau: Theo quyết định số 36/QĐ-UB do UBND huyện Hải An đề ngày 8/3/1994, tôi là chủ đầm nuôi trồng thủy sản hợp pháp được quyền sử dụng 30 năm với diện tích 3 ha tại Đập Đá, Đình Vũ (nay là phường Đông Hải 2, quận Hải An). Trong quyết định có nêu: “Trong thời gian sử dụng Nhà nước có yêu cầu sử dụng lấy lại mặt bằng, sẽ được xem xét bồi thường theo chính sách hiện hành, nhà nước không sử dụng đến mặt bằng này sẽ được sử dụng lâu dài”. Thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gia đình tôi đã bàn giao 1926 mét cho dự án. Số diện tích còn lại gia đình tôi vẫn đang sử dụng vào việc nuôi trồng thủy sản.

Khu đất bà Nguyễn Thị Sinh được giao theo quyết định số 36/QĐ-UB do UBND huyện Hải An đề ngày 8/3/1994.

Đến ngày 17/04/2015, tôi nhận được thông báo số 230/TB-UBND về việc công bố quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả tiền khi thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ (giai đoạn 1) tại phường Đông Hải 2 dựa trên căn cứ thông báo số 379/TB-UBND của UBND thành phố về việc thu hồi đất và quyết định 647/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trên diện tích đất thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ (giai đoạn 1) tại phường Đông Hải 2.

Nhận thấy, phương án bồi thường của tôi có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến bồi thường hỗ trợ, không đúng đối tượng, ngày 07/03/2016, tôi đã làm đơn khiếu nại lên UBND thành phố Hải Phòng và được ban tiếp công dân chuyển đơn về UBND quận Hải An trả lời theo quy định. Thế nhưng, tôi không hề nhận được bất kỳ quyết định giải quyết khiếu nại, trả lời khiếu nại từ UBND quận Hải An.

Vậy mà, ngày 28/03/2016, tôi lại nhận được quyết định số 77/QĐ-XPVPHC do chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 ký, nội dung có nêu: “Căn cứ biên bản vi phạm hành chính sô 01/BB-VPHC do UBND phường lập hồi 9h ngày 21/03/2016 tại mặt bằng khu đất UBND quận Hải An bàn giao cho công ty cổ phần đầu tư Vidifi Duyên Hải theo biên bản bàn giao ngày 05/11/2015”. Theo đó, xử phạt tôi 3.500.000 đồng vì có hành vi vi phạm hành chính cản trở việc sử dụng đất của người khác quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt hành chính với bà Sinh do Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 Nguyễn Văn Quân ký ban hành.

Quyết định này của Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 thể hiện sự phi lý khi tôi đang là chủ đầm hợp pháp vậy tại sao UBND quận Hải An lại có thể bàn giao đất cho Vidifi Duyên Hải ngày 5/11/2015? Bởi, từ đó đến nay, tôi vẫn đang là người quản lý, sử dụng đất và nuôi trồng thủy hải sản trên diện tích 3ha này. Giả sử, nếu diện tích đất mà tôi đang sử dụng hợp pháp bị Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án, vậy tại sao UBND quận Hải An không thực hiện quy trình thu hồi dự án theo đúng quy định của pháp luật, không công bố quyết định pháp lý của dự án, không ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình tôi, không xác định bồi thường hỗ trợ tài sản cho tôi mà lại “âm thầm” bàn giao “trên giấy” cho Vidifi Duyên Hải?”.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 09/12/2016, chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 257/QĐ-CC nội dung có nêu: “Kê biên container và các tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt (nếu có) để bán đấu giá, sau đó lấy số tiền đó khấu trừ vào số tiền phạt…” (thời gian thực hiện cưỡng chế vào lúc 8h ngày 28/12/2016).

Ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 đã căn cứ vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành để ký tiếp Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà Sinh.

Liên quan đến sự việc, ngày 26/12/2016, UBND phường Đông Hải 2 đã bất ngờ ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND phường ký về việc huỷ bỏ quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Sinh. Quyết định cưỡng chế bị huỷ cũng chính là quyết định do ông Quân ký đang bị bà Sinh khiếu nại.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hải An tại Công văn số 1578/UBND-VP ngày 23/12/2016 đã quyết định huỷ bỏ quyết định do chính mình ký trước đó với lý do: “Quyết định số 257/QĐ-CC ngày 9/12/2016 ban hành chưa đảm bảo các quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Tuy nhiên, trước lịch cưỡng chế ít ngày, ông Nguyễn Văn Quân lại ra quyết định huỷ bỏ quyết định do chính mình đã ký trước đó vì chưa đảm bảo quy định của Chính phủ.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính UBND phường Đông Hải 2 đã không chỉ rõ căn cứ cho rằng bà Nguyễn Thị Sinh đã có hành vi gây cản trở việc sử dụng đất của người khác theo quy định tại Khoản 1, điều 11 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vì tại thửa đất này khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo luật định thì đất vẫn đang thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Sinh.

Bản thân UBND phường Đông Hải 2 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn chưa chỉ rõ cho bà Sinh biết đất đai do bà sử dụng hợp pháp với thời hạn 30 năm tự nhiên bị thu hồi bởi lý do gì, quyết định nào của UBND quận Hải An, dự án làm gì. Bản thân bà Sinh cũng không nhận được phương án bồi thường, biên bản kiểm đếm và hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án để biết là có hợp pháp hay không, có tuân thủ pháp luật hay không. Khi những vấn đề đó chưa được làm sáng tỏ, minh bạch thì chưa thể khẳng định bà Sinh đã có hành vi vi phạm hành chính được”.

Anh Thế