Hải Dương: Có hay không gợi ý hối lộ 150 triệu đồng trong vụ án “Chứa mại dâm”?

Bài 3:

Phải tạm hoãn xét xử tới 3 lần

Vào khoảng hơn 9 giờ tối ngày 5/8/2016, công an huyện Gia Lộc bắt quả tang hành vi mua bán dâm ở nhà nghỉ Phương Huy. Tiếp đó là khám xét, tạm giữ chủ nhà nghỉ là bà Đỗ Thị Nhuân cho tới 9 giờ tối ngày hôm sau. (các bài báo “Vợ bị khởi tố tội “chứa mại dâm”, chồng gửi đơn kêu oan” và “Lời tố cáo gây sửng sốt tại phiên tòa xử tội “chứa mại dâm”” đã nêu rõ diễn biến vụ việc).

Trước phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 diễn ra sáng 20/4/2017, đã có 2 phiên tòa phải tạm hoãn. Lý do phiên tòa lần thứ nhất là do luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đề nghị thay đổi kiểm sát viên do không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Tới phiên tòa thứ hai, sau quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử thấy còn nhiều tình tiết chưa rõ nên đã tuyên dừng xét xử để yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ. Còn lần xét xử lần thứ ba này, có tới 4/6 nhân chứng vắng mặt, chỉ có hai nhân chứng là người nhà bị cáo có mặt. Đó cũng là lý do phải hoãn phiên tòa lần thứ ba. Đáng chú ý là nhân chứng rất quan trọng là Nguyễn Thị Sỡi (tức Nga) bị coi là gái bán dâm đã biến mất khỏi địa phương sau khi làm việc với cơ quan điều tra.

Quyết định khởi tố vụ án của Công an huyện Gia Lộc.

Sau điều tra bổ sung, thực tế cũng không có gì mới hơn so với kết luận điều tra cũ. Điều thấy rõ nhất là nhân chứng Sỡi có lời khai cụ thể tới mức …khó hình dung. Đặc biệt, nhân chứng Sỡi sau khi lấy lời khai bổ sung lần cuối vào cuối tháng 2/2017 thì ngay sau đó đã biến mất khỏi địa phương. Ông Nguyễn Quốc Vụ - Trưởng công an xã Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương - nơi chị Nga có hộ khẩu thường trú cho biết: “Công an xã nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Sỡi đã ra nước ngoài, nhưng đi bằng cách nào không rõ.” Một nghi vấn đặt ra, vậy tại sao chị Sỡi lại đột ngột bỏ đi nước ngoài như vậy khi nghề nghiệp không có, tuổi cũng đã lớn (sinh 1983)?

Chúng tôi đặt nghi vấn bởi bà Đỗ Thị Nhuân - bị cáo trong vụ án, khi đọc kết luận điều tra bổ sung đã té ngửa người bởi bà Nhuận cho rằng những lời khai mới của nhân chứng Sỡi là bịa đặt. Luật sư Phạm Ngọc Minh (Cty Luật TNHH EVEREST, Đoàn LS Hà Nội) cho rằng, rất cần đối chất giữa bị cáo Nhuân và nhân chứng Sỡi, không thể lấy lời khai từ một nhân chứng này để ghép tội cho bị cáo.

Có uẩn khúc gì không?

Việc đưa và nhận hối lộ 150 triệu đồng giữa đối tượng và điều tra viên vụ án là vấn đề rất nghiêm trọng. Nó có hoặc không xảy ra trong quá trình điều tra thì cũng đều rất nghiêm trọng. Nếu việc đó là có thật, thì phải khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ và điều tra viên nhận hối lộ đó sẽ là đối tượng bị điều tra. Ngược lại, nếu bị cáo có hành vi tố cáo không đúng sự thật, thì có dấu hiệu tội vu khống. Do đó đây là việc rất cần làm rõ: Có hay không việc đưa và nhận hối lộ trong quá trình điều tra vụ án chứa mại dâm? Mặt khác, vụ việc này được làm rõ thì việc xét xử vụ án “chứa mại dâm” mới khách quan, toàn diện.

Luật sư được bị cáo ủy quyền tố cáo đến Cục điều tra về những hành vi vi phạm TTHS và việc nhận hối lộ của điều tra viên.

Ngay sau chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, phóng viên Dân trí đã gặp thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Yển hỏi một số câu xoay quanh nội dung: Lời tố cáo của bị cáo về việc điều tra viên nhận hối lộ 150 triệu đồng tại phiên tòa sơ thẩm lần trước (ngày 27/12/2016) thì thẩm phán đã xử lý thế nào? Thẩm phán Yển chỉ nói: nội dung đó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi; Tôi không phải người phát ngôn của tòa án; hoặc khi tiếp tục được phóng viên hỏi dồn, thẩm phán trả lời: Tôi không làm việc với anh.

Muốn minh bạch thông tin này, phóng viên Dân trí đã vào phòng của Chánh án TAND huyện Gia Lộc. Tiếp tôi, bà Chánh án Đỗ Thị Hương Giang (tôi đọc tên trên biển hiệu, bà Giang xác nhận đúng tên như vậy) cho biết: Bên tôi không có thẩm quyền giải quyết, được biết bị cáo đã tố trực tiếp đến Cục Điều tra,VKSND Tối cao, còn đến nay Cục Điều tra giải quyết thế nào tôi cũng không nắm được. Phóng viên buộc phải hỏi lại: Việc bị cáo gửi tới Cục Điều tra là việc của họ, còn tôi muốn hỏi là tòa đã xử lý thông tin tố cáo như thế nào, đó là hai việc khác nhau. Thay vì trả lời, Chánh án Đỗ Thị Hương Giang lại liên tục đề nghị phóng viên sang gặp thẩm phán chủ tọa phiên tòa (?!), dù rằng chúng tôi đã nói, bà thẩm phán đó không trả lời vì không phải người phát ngôn.

Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Luật sư Phạm Ngọc Minh cho rằng, vụ án này có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quá trình tiến hành điều tra vụ án. Chẳng hạn, công an chỉ bắt hành vi mua bán dâm, và cũng chỉ lập biên bản hành chính về hành vi này, chưa có gì chứng minh hành vi chứa mại dâm, không thuộc trường hợp khẩn cấp, do đó công an cũng không có căn cứ lấy lời khai của ông Việt (chồng bà Nhuân), bà Nhuân, bà Hoa, người giúp việc của gia đình ngay trong đêm xảy ra vụ việc.

Hoặc, bà Hoa, người biết rất rõ vụ việc, bị khám người, lấy lời khai nhưng lại không được coi là nhân chứng?! Chỉ đến khi bị cáo, luật sư đề nghị tại phiên tòa lần thứ hai, bà Hoa mới được chấp nhận là nhân chứng. Vậy lý do thật sự khi muốn loại bà Hoa làm nhân chứng là gì?

Quyết định mở phiên tòa vào 8 giờ sáng ngày 20/4/2017.

Hoặc, việc bà Nhuân bị tạm giữ suốt từ 21h30 ngày 5/8 đến 21 giờ ngày hôm sau nhưng biên bản khám xét nhà mà vẫn có chữ ký của bà Nhuân dù bà đang bị tạm giữ ở công an huyện? Luật sư Minh đặt câu hỏi: Phải chăng đó là hồ sơ ngụy tạo?

Luật sư Minh cũng cho rằng, phải sớm làm rõ vụ đưa và nhận hối lộ 150 triệu đồng giữa các đối tượng trong vụ án và điều tra viên trước quá trình xét xử vụ án này. Bởi nếu có, nó liên quan chặt chẽ đến việc có hay không điều tra viên cố tình làm sai lệch vụ án?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Vương Hà