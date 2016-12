Hà Nội: Sai phạm chồng chất sai phạm, đề nghị khởi tố suốt 11 năm vẫn bị làm ngơ?

Bài 21:

Theo hồ sơ thi hành án bà Hạnh cung cấp, tổng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất bà Hạnh mua năm 2002 là 88.523.720 đồng, trong đó, giá trị quyền sử dụng đất vào khoảng 70 triệu đồng, giá trị nhà khoảng 14 triệu đồng, công trình phụ khoảng 4 triệu đồng (đã khấu hao tài sản). Tuy nhiên, sau khi mua trúng đấu giá thành, bà Hạnh không được bàn giao tài sản nêu trên, thậm chí khối tài sản đó đã bị ông Đào Xuân Mai phá huỷ toàn bộ.

Ngày 24/2/2005, bà Lê Thị Hồng Hạnh đã có đơn tố cáo ông Mai về hành vi hủy hoại tài sản và xây nhà trên đất gửi tới các cơ quan chức năng. Ngày 02/3/2005, Đội thi hành án dân sự huyện Đông Anh đã gửi Công văn số 08/CV-THA đề nghị Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh ra quyết định đình chỉ việc xây dựng trái phép trên phần đất nhà 14B, tổ 1, Khối 3C thị trấn Đông Anh và Công văn số 09/CV-THA đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Công an huyện Đông Anh khởi tố việc phá hủy tài sản kê biên, chiếm đoạt tài sản kê biên.

Văn bản đề nghị khởi tố vụ án được Chi cục thi hành án huyện Đông Anh gửi Công an huyện Đông Anh từ năm 2005.

Ngày 14/6/2016, Chi cục THADS huyện Đông Anh đã gửi Công văn số 306/CV-CCTHADS đề nghị Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh điều tra, làm rõ hành vi huỷ hoại tài sản đã kê biên và khởi tố vụ án xâm phạm, huỷ hoại tài sản kê biên theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện ông Mai có hành vi hủy hoại tài sản kê biên đã bán đấu giá, bà Hạnh đã có đơn tố cáo ông Mai về hành vi hủy hoại tài sản và tổ chức lực lượng để xây nhà trên đất gửi tới các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện bà Hạnh vẫn chưa nhận được kết quả điều tra, xác minh của Công an huyện Đông Anh.

Theo Luật sư Nhâm Mạnh Hà - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội, trước đơn thư tố giác tội phạm của công dân, cơ quan cảnh sát điều tra có trách nhiệm xác minh tin báo tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. Như vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh có trách nhiệm trong việc điều tra, truy tố đối với hành vi hủy hoại tài sản thi hành án của ông Đào Xuân Mai. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì đến nay cơ quan này vẫn chưa có kết quả điều tra mặc dù hành vi hủy hoại rất rõ, đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan thi hành án huyện Đông Anh, của người mua tài sản trúng đấu giá - bà Lê Thị Hồng Hạnh và trật tự pháp luật.

Hành vi phá huỷ tài sản của ông Đào Xuân Mai có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 143 BLHS năm 1999 - Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

…

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng…..”

Như vậy, tính từ thời điểm bà Hạnh gửi đơn tố cáo ông Đào Xuân Mai có hành vi hủy hoại tài sản và tổ chức lực lượng để xây nhà trên đất đến nay đã hơn 11 năm nhưng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh vẫn chưa điều tra xác minh xong để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố hành vi phá huỷ tài sản kê biên của ông Đào Xuân Mai là sự thật không thể tin được.

Đối chiếu với quy định tại Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

Kết luận sai phạm và đề nghị khởi tố vụ án nhưng sau 11 năm Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh vẫn được Công an huyện Đông Anh trả lời đang điều tra.

“Vậy, trách nhiệm của cơ quan điều tra công an huyện Đông Anh khi nhận được Công văn số 09/CV-THA đề nghị khởi tố việc phá hủy tài sản kê biên, chiếm đoạt tài sản kê biên phải tiến hành kiểm tra xem ông Mai có hành vi phá huỷ tài sản không và ra quyết định khởi tố hay không khởi tố? Việc công an huyện Đông Anh nhận được Công văn của THA nhưng không ra Quyết định khởi tố hay không khởi tố thể hiện sự thờ sơ, tắc trách, vi phạm pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật thi hành án dân sự.

Rõ ràng, hành vi tắc trách của công an huyện Đông Anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà Hạnh. Nếu việc phá huỷ tài sản của ông Mai bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ông Mai đã không ngoan cố và thể hiện thái độ coi thường pháp luật khi tiếp tục chiếm giữ trái pháp luật tài sản thi hành án và sự việc chắc chắn đã được giải quyết xong hạn chế được các thiệt hại và hậu quả pháp lý khác.

Nhưng Công an Đông Anh không tiến hành ra quyết định khởi tố hay không khởi tố mặc dù Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh đến nay liên tục đốc thúc là hành vi bỏ lọt tội phạm, để người dân vô tội phải bỏ ra một số tiền lớn mua tài sản trúng đấu giá của cơ quan nhà nước nhưng 14 năm nay lại chưa được chiếm hữu, sử dụng chính tài sản của mình. Sự tắc trách này, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho bà Lê Thị Hồng Hạnh?”, luật sư Hà bày tỏ quan điểm.

Tại Công văn số 320/CV-CCTHADS ngày 20/6/2016 về việc đề nghị trả lời kết quả điều tra, xác minh của công an huyện Đông Anh của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh gửi bà Lê Thị Hồng Hạnh có nội dung: “Ngày 14/6/2006, Chi cục THADS huyện Đông Anh đã ban hành Công văn số 306/CV-CCTHADS để đề nghị Công an huyện Đông Anh, VKSND huyện Đông Anh điều tra, làm rõ hành vi huỷ hoại tài sản đã kê biên và khởi tố vụ án xâm phạm, huỷ hoại tài sản kê biên theo quy định tại Bộ luật hình sự. Đến nay, cơ quan Thi hành án chưa nhận được kết quả điều tra, xác minh của công an huyện Đông Anh”. Như vậy, một lần nữa Thi hành án dân sự huyện Đông Anh lại đề nghị Công an huyện Đông Anh khởi tố hành vi phá huỷ tài sản kê biên, chiếm đoạt tài sản kê biên của ông Đào Xuân Mai, nhưng vẫn không có kết quả giải quyết, trách nhiệm này phải thuộc người đứng đầu đơn vị và cần phải có chỉ đạo của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ việc đang gây nhức nhối trong dư luận này.

“Công an huyện Đông Anh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bỏ lọt tội phạm, làm xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Sai phạm này cần được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật để làm trong sạch bộ máy nhà nước, tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự ở địa phương đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình bà Hạnh”, luật sư Hà đề xuất.

