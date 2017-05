Hà Nội: Hậu quả “nhãn tiền” từ tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại quận Cầu Giấy

UBND quận Cầu Giấy vừa có Báo cáo số 122/BC-UBND do ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch UBND quận ký ngày 21/4/2017 gửi Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết: Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại ô đất HH, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, ngày 24/5/2004, UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi 216.110m2 đất tại hai phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy giao cho Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Từ Liêm (nay là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm) để xây dựng Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Theo quyết định số 2905/QĐ-UBND, ô đất ký hiệu HH có diện tích 9861m2 có chức năng hỗn hợp (bao gồm các chức năng: trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng…), mật độ xây dựng 30,7 %, tầng cao công trình từ 5 đến 47 tầng.

UBND quận Cầu Giấy báo cáo về tình trạng vi phạm TTXD tại lô đất HH phường Dịch Vọng.

Trong quá trình triển khai thi công các ô đất trong khu đô thị mới Dịch Vọng, Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (đơn vị liên danh với Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm thực hiện dự án khu đô thị mới Dịch Vọng) đã xây dựng các công trình nhà tạm (nhà điều hành, lán trại cho công nhân thi công). Hiện nay, các hạng mục thi công cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên chủ đầu tư chưa tháo dỡ các công trình tạm.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 04/05/2015, Đội TTXD quận Cầu Giấy đã lập Biên số 114/BB-VPHC vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với công trình nhà khung sắt mái tôn, 4 bên quây tôn diện tích 1000 m2.

Đến ngày 05/05/2015, UBND phường Dịch Vọng ra Quyết định số 53 đình chỉ công trình xây dựng không phép tại lô đất HH. Tại điều 2 của quyết định, UBND phường yêu cầu ngừng cấp dịch vụ điện và nước đối với lô đất này, đồng thời ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định.

Tiếp đến ngày 27/05/2015, TTXD quận Cầu Giấy tiếp tục gửi văn bản số 51 về việc xử lý công trình vi phạm HH lên lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội cũng như lãnh đạo quận Cầu Giấy để báo cáo xử lý.

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2017), sau gần 2 năm với những quyết định xử lý sai phạm đã ban hành, các công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Và hậu quả nhãn tiền là trong khi những sai phạm về trật tự xây dựng không được xử lý quyết liệt và triệt để thì nhiều đơn vị đã được mời gọi đầu tư vào chính những khu vực này và hiện chỉ biết “kêu trời” trước nguy cơ phá sản.

Báo cáo của UBND quận Cầu Giấy cho rằng: Trong quá trình chờ dự án triển khai, ngày 16/1/2015, Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm đã ký HĐ kinh tế cho phép Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Thể thao Châu An (Công ty Châu An) sử dụng tạm lô đất HH (KĐT mới Dịch Vọng) với nội dung: Xây dựng sân tennis, các nhà tạm cho nhân viên điều hành, bảo vệ, kho bãi trông giữ xe, dịch vụ ăn uống tại lô đất HH; thời hạn HĐ đến hết tháng 4/2017. Công ty Châu An tiếp tục ký với các chủ đầu tư thứ phát xây dựng công trình tạm và khai thác lô đất HH, thời hạn hợp đồng đến ngày 1/4/2017.

Vi phạm trật tự xây dựng không được xử lý dứt điểm tại phường Dịch Vọng.

UBND quận Cầu Giấy khẳng định: UBND phường Dịch Vọng đã phối hợp với Đội TTXD quận Cầu Giấy kiểm tra, thiết lập toàn bộ hồ sơ vi phạm TTXD, yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ nếu không UBND quận Cầu Giấy sẽ cưỡng chế trong tháng 5/2017.

Trong đơn kêu cứu gửi Báo Dân trí, đại diện Công ty Châu An cho rằng: Do tin tưởng vào đối tác cũng như những điều khoản trong bản Hợp đồng kinh tế giữa 2 bên, rằng Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Châu An đầu tư xây dựng sân và khai thác kinh doanh; rằng sẽ hỗ trợ Công ty Châu An giải quyết các vấn đề pháp lý với các cơ quan chức năng phường, quận về việc sử dụng đất, nên Công ty Châu An tiếp tục ký với một số chủ đầu tư thứ phát hợp đồng xây dựng công trình tạm và khai thác tại lô đất HH; thời hạn HĐ đến ngày 1/4/2017.

Tuy nhiên, ngay sau khi Công ty Châu An hoàn thành công tác đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh thì mới “té ngửa” khi các cơ quan có thẩm quyền kết luận việc xây dựng công trình tại lô đất HH là vi phạm trật tự xây dựng đô thị, yêu cầu dỡ bỏ công trình xây dựng không phép”.

Theo đại diện công ty Châu An, việc Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm mặc dù biết rõ Lô đất HH không được phép sử dụng làm sân tennis, kinh doanh dịch vụ ăn, uống … và không được phép xây dựng công trình trên đất dự án nhưng vì lợi ích vật chất của mình đã mời gọi Công ty Châu An ký Hợp đồng thuê đất trái pháp luật để Công ty Châu An bỏ nhiều tỉ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình, cải tạo đất tại Lô đất HH không phép, bỏ mặc Công ty Châu An đối mặt với thực tế Công trình xây dựng tại Lô đất HH có thể bị phá dỡ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của Công ty Châu An.

Mặc dù biết sai phạm trật tự xây dựng, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm vẫn ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Châu An.

Trong khi đó, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm báo cáo UBND phường Dịch Vọng xây lán trại công nhân và kho bãi.

Tại biên bản làm việc giữa cơ quan có thẩm quyền quận Cầu Giấy và doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo phường Dịch Vọng cho rằng các công trình trên đất do Công ty Châu An đứng ra xây dựng trên cơ sở hợp đồng giữa Công ty Châu An và Công ty CP Phát triển nhà Từ Liêm nên trách nhiệm thuộc về Công ty Phát triển nhà Từ Liêm và Ban quản lý dự án của công ty.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Châu An bức xúc: “Việc các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm cho thuê đất sai mục đích, bỏ qua, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn nói chung, tại Lô đất HH nói riêng đã trực tiếp đẩy Công ty Châu An vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ, nếu ngay khi Công ty Châu An bắt đầu triển khai hoạt động xây dựng công trình, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời thông báo cho Công ty Châu An được biết hoạt động xây dựng là vi phạm, thì Công ty Châu An đã không bị thiệt hại lớn như hiện nay.

Hơn nữa, Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm và Công ty Hà Đô nhận tiền thuê các Lô đất do Công ty chúng tôi thanh toán với tổng số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, nhưng không xuất hóa đơn VAT, phiếu thu tiền mỗi lần nhận tiền theo quy định, sau khi Công ty chúng tôi đòi nhiều lần, mới buộc phải xuất cho Công ty chúng tôi 1 lần hóa đơn VAT với số tiền không đúng với số tiền chúng tôi đã nộp. Việc này Công ty chúng tôi cũng đang đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế