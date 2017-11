Chính quyền sốt sắng, người dân khốn khổ, nhà đầu tư cao tốc BOT “bình chân như vại”!

Bắc Giang:

Hệ thống đường gom và cống chui dân sinh của đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang không chỉ còn là “phép thử” uy tín, trách nhiệm của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang mà thực sự đang là vấn đề “hành” dân bởi sự xuống cấp trầm trọng gây nguy hiểm khi lưu thông.

UBND tỉnh Bắc Giang đã dành sự quan tâm đặc việt và sốt sắng thục giục nhà đầu tư phải nhanh chóng khắc phục. Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp ký công văn số 3334/UBND-GT gửi Bộ GTVT và Công ty cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Đường gom cao tốc với chất lượng khiến cả chính quyền và người dân ngao ngán.

Công văn cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, theo hình thức hợp đồng BOT được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2016, chính thức thu phí từ tháng 05/2016. Đến nay, sau gần 1,5 năm kể từ ngày thu phí, một số tồn tại trên hệ thống đường gom và cống chui dân sinh vẫn chưa được xử lý, khắc phục xong; một số vị trí sau một thời gian dài khai thác đã bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời, gây khó khăn cho giao thông đi lại trên các tuyến đường gom, ảnh hưởng đến hoạt động của các khu công nghiệp dọc tuyến.

UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình trạng thực tế khai thác một số hạng mục công trình như sau:

Về hệ thống đường gom: Đoạn đường ngoài KCN Vân Trung và KCN Quang Châu (do tỉnh Bắc Giang đầu tư, hiện tại được kết nối với hệ thống đường gom QL1): Nhà đầu tư chưa thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công công trình. Hiện trạng mặt đường trồi lún, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ trâu, ổ gà, đi lại hết sức khó khăn, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các KCN.

Nhiều vị trí đường gom sau một thời gian khai thác đã bị trồi lún, võng vệt bánh xe, đọng nước trên mặt đường điển hình như các đoạn: Km 123+405 - Km 125+420 (trái tuyến); Km 116+115 - Km 116+215 (trái tuyến); Km 113+985 - Km 115+500 (trái tuyến); Km 113+985 - Km 115+385 (phải tuyến)… một số đoạn đường gom khả năng thoát nước hạn chế, ngập nước cục bộ khi mưa lớn như: Km 113+985 - Km 114+045 phía bên phải tuyến đoạn qua xã Dĩnh Kế và đoạn nút giao thông cầu vượt Đình Trám.

Hầm chui dân sinh cứ mưa là ngập, nắng ráo thì ổ gà bụi mù mịt.

Về hệ thống cống chui dân sinh: Nhiều vị trí cống chui dân sinh bị ngập nước, mặt đường trong cống gồ ghề, đi lại khó khăn nhất là khi mưa gây ảnh hưởng lớn đến giao thông kết nối khu vực 2 bên tuyến cao tốc, tình hình thực tế cụ thể tại cống chui dân sinh tại Km 125+420 - Km 128+200: Mặt đường trong cống gồ ghề, đọng nước, mặt đường đoạn vuốt nối vào đường gom trồi lún; Cống chui dân sinh tại Km 126+600 thường xuyên bị ngập nước cục bộ do cao độ mặt đường trong cống thấp hơn so với cao độ đường gom và không có hệ thống rãnh thu và thoát nước tại 2 đầu cống.

Cống chui tại Km 128+761; Km 129+690; Km 130+134,7; Km 130+740: Nửa cống phía chưa xử lý vuốt nối vẫn bị ngập nước (Nhà đầu tư mới xử lý ½ chiều dài cống); Cống chui tại Km 131+383: Nhà đầu tư đã tổ chức khắc phục, tuy nhiên vẫn thường xuyên ngập sâu khi mưa to do nước không thoát được sang mương thủy lợi…

Trước những tồn tại trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nhiều lần làm việc, yêu cầu nhà đầu tư sửa chữa, khắc phục; UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã có các văn bản số 176/UBND-GT ngày 21/01/2016; số 1013/UBND-GT ngày 21/04/2016; số 2532/UBND-GT ngày 24/8/2016…, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại trên tuyến.

Tại buổi làm việc, ngày 24/8/2017, nhà đầu tư đã thống nhất sẽ khắc phục xong các tồn tại nêu trên trước ngày 15/10/2017.

Người dân bất bình bởi không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh khốn khổ này trong khi tiền đã "chảy" vào túi nhà đầu tư từ tháng 5/2016.

Tuy nhiên, ngày 6/11, PV Dân trí đã có ghi nhận thực tế tại khu cực đường gom và cầu chui dân sinh đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Con đường “đau khổ” vẫn không gì thay đổi. Sụt lún, ổ voi, ổ gà và bụi mù trời. Người tham gia giao thông, đặc biệt là bằng xe máy khốn khổ vật lộn mới đánh vật qua được quãng đường này.

Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nhiều người đi xe máy đã “chối bỏ” con đường đau khổ để liều lĩnh đi vào đường cao tốc vốn chỉ dành riêng cho xe ô tô gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong công văn gửi Bộ GTVT và nhà đầu tư, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa các hư hỏng, bất cập trên hệ thống đường gom, cống chui dân sinh thuộc phạm vi dự án, đồng thời thực hiện ngay việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn trả cho địa phương tuyến đường ngoài KCN Vân Trung và KCN Quang Châu theo đúng cam kết khi sử dụng đường công vụ phục vụ thi công công trình.

Như vậy liệu khi tiền thu phí đường đã “chảy” vào túi nhà đầu tư gần một năm rưỡi nay, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang còn “bình chân như vại” với trách nhiệm của mình và nỗi niềm đau khổ của người dân đến bao giờ?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế