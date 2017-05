Bộ Y tế kết luận chuyên môn vụ bệnh nhân tai biến, gia đình đòi bồi thường 31,5 tỷ

Kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế

Như Dân trí đã thông tin, tháng 7/2015 ông Trịnh Quang Sơn (55 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) đến Bệnh viện Đại học Y Dược thăm khám vì có các biểu hiện bất thường về mắt. Tại đây, bệnh nhân được BS Trần Quốc Tuấn, khoa Ngoại Thần kinh khám, chẩn đoán bị “rò động mạch cảnh xoang hang” và chỉ định can thiệp nội mạch bít lỗ rò bằng coils.

Ông Sơn đã bị tai biến sống đời thực vật sau thủ thuật can thiệp tại Bệnh viện Đại học Y Dược

Tuy nhiên, sau can thiệp, bệnh nhân rơi vào hôn mê, mù mắt, tứ chi co quắp và xơ cứng, hệ thần kinh, não bộ tê liệt hoàn toàn, bệnh nhân rơi vào cảnh sống thực vật. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình người bệnh cho rằng nguyên nhân khiến ông Sơn gặp biến chứng sau mổ là do những sa phạm và sai sót trong quy trình khám, chẩn đoán, mổ và điều trị. Sau thời gian dài yêu cầu bệnh viện giải thích và bồi thường thoả đáng, nhưng không được giải quyết. Gia đình bệnh nhân đã gửi đơn tố cáo bác sĩ, đồng thời gửi đơn khởi kiện Bệnh Viện, yêu cầu bồi thường 31,5 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2017, phóng viên Dân trí đã làm việc với Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y Tế và được cung cấp văn bản số 453/KCB – NV, ngày 17/4/2017. Thông báo cho các bên liên quan được biết về việc kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, đối với bệnh nhân Trịnh Quang Sơn xảy ra tại BVĐHYD, TPHCM hồi tháng 8/2015. Văn bản này thể hiện gửi cho Bệnh viện Đại học Y Dược, TPHCM và bà Trịnh Thị Thùy Dương (con gái ông Trịnh Quang Sơn).

Nội dung thông báo cho biết, việc chẩn đoán bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang của phía Bệnh viện Đại học Y Dược và chỉ định can thiệp là đúng kỹ thuật, tuân thủ quy định của Bộ Y tế. Tai biến xảy ra đối với người bệnh là không mong muốn nằm trong y văn (tỷ lệ tàn tật từ 2% đến 4%).

Gia đình người bệnh không đồng tình

Ngay sau khi tham khảo nội dung văn bản nói trên, phóng viên đã liên hệ với gia đình cùng phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân Trịnh Quang Sơn. Con gái bệnh nhân là bà Trịnh Thị Thùy Dương khẳng định, đến chiều 5/5/2017 cả gia đình cũng như công ty TNHH Việt Nga, đều chưa nhận được bất kỳ văn bản hay thông tin gì có liên quan đến kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế.

Gần 2 năm xảy ra vụ việc, gia đình đã khởi kiện yêu cầu bồi thường 31,5 tỷ đồng

Tham khảo nội dung kết luận của Hội đồng chuyên môn (đã nêu ở trên) bà Thùy Dương cho rằng, nếu đây là nội dung của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế kết luận thì kết luận này rõ ràng không đảm bảm tính khách quan, và không trung thực. Nếu cho rằng BS Tuấn chẩn đoán đúng, chỉ định can thiệp cũng tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế thì tại sao cha tôi lại gặp phải tai biến thảm thương đến như vậy? Chắc chắn có sự sai sót hoặc yếu tay nghề nên tai biến mới xảy ra với cha tôi. Ngoài ra bà còn bức xúc nói việc kết luận của Hội đồng chuyên môn cho rằng trường hợp tai biến trong phẫu thuật của ba tôi nằm trong tỷ lệ rủi ro 2% đến 5% theo y văn thì Bộ Y tế cần phải làm rõ BS Trần Quốc Tuấn đã phẫu thuật được bao nhiêu ca và để xảy ra tai biến, gây tử vong hết bao nhiêu ca.

Bên cạnh những quan điểm của bà Thùy Dương, bà Võ Thị Cẩm Loan (vợ ông Sơn) cho hay: “Phía bệnh viện đã thông tin trên báo chí và gửi văn bản thông báo cho gia đình sẽ không thu viện phí đối với chồng tôi từ tháng 7/2016. Tuy nhiên, trên thực tế họ vẫn gửi biên lai yêu cầu gia đình tôi đóng tiền tạm ứng chi phí điều trị. Tính đến ngày 1/3/2017 bệnh viện đang yêu cầu gia đình tôi đóng thêm 570 triệu đồng. Việc thông báo sẽ không thu viện phí và thực tế vẫn yêu cầu gia đình đóng tiền cho thấy sự lật lọng, vô cảm, thiếu trách nhiệm từ phía bệnh viện”.

Biên lai bệnh viện tiếp tục đề nghị gia đình đóng tạm ứng chi phí điều trị cho ông Sơn

Trao đổi với phóng viên về kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, Luật sư Nguyễn Minh Tường - Người bảo vệ quyền lợi cho ông Sơn nhận định: Việc Bộ Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn nhưng không thông báo cũng không mời gia đình chứng kiến và không khám nghiệm thực tế tình trạng hiện tại của ông Sơn mà chỉ căn cứ trên thông tin bệnh viện cung cấp là thiếu khách quan và không đúng qui định pháp luật.

LS Trần Hải Đức cho biết đã thu thập đầy đủ các tư liệu và chứng cứ để chứng minh BS Trần Quốc Tuấn và phía bệnh viện có sai phạm trong quá trình hành nghề và sai sót trong việc thực hiện ca mổ. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan chức năng và toà án để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ông Sơn trong trường hợp cần thiết.

Theo thông báo thụ lý của Tòa án Nhân dân quận 5, TPHCM đến nay các bên đã cung cấp đầy đủ hồ sơ và chứng cứ để chứng minh việc khởi kiện vụ tai biến xảy ra với ông Trịnh Quang Sơn tại Bệnh viện Đại học Y Dược là có căn cứ. Tòa án Nhân dân quận 5 đã triệu tập hai bên đến hòa giải vào ngày 9/5/2017.

Vân Sơn