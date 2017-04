“Truy quét” thực phẩm bẩn trên phạm vi toàn thành

An toàn thực phẩm

Với số dân khoảng 13 triệu người, TPHCM là địa phương có nhu cầu thực phẩm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế thành phố chỉ có khả năng tự cung cấp được gần 30% nhu cầu thực phẩm mỗi ngày, số còn lại phải nhập khẩu hoặc được các tỉnh thành khác cung ứng.

Thành phố sẽ đồng loạt ra quân, truy quét, xử lý thực phẩm bẩn

Lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, sự quản lý lỏng lẻo từ phía các cơ quan chức năng, thời gian qua tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán các mặt hàng không đảm bảo chất lượng. Nguồn thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm chứa chất nguy hại... đang gieo rắc nỗi sợ cho cộng động với những hiểm họa bệnh tật từ thực phẩm bẩn, hóa chất độc hại trong đồ ăn, thức uống.

Quyết tâm ngăn chặn hiểm họa trên cho cộng đồng, thành phố đã triển khai thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm. Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng những hành động cụ thể, ngày 15/4, Ủy ban nhân dân thành phố đã chính thức phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” (từ 15/4 đến15/5).

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, thành phố lập 1 đoàn thanh tra liên ngành để giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đồng thời đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở. Các sở, ngành, các địa phương cũng thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành kiểm tra thường xuyên hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn mình quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm minh những cơ sở sai phạm.

PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm cam kết thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố bằng những hoạt động kiểm tra thường xuyên, liên tục với mục tiêu ngăn chặn, xử lý tận gốc thực phẩm kém chất lượng, không nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho người dân.

