Phát hiện cơ sở sản xuất xì dầu, giấm ăn vi phạm an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Thành phố Huế:

Qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất xì dầu, giấm ăn tại địa chỉ 9/271 đường Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế do bà Lê Thị Sang (sinh năm 1961) làm chủ, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 840 chai giấm ăn và 1.008 chai xì dầu do cơ sở này sản xuất có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ sở sản xuất xì dầu, giấm ăn của bà Sang

Cụ thể số hàng hóa này hoàn toàn không có công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan Công an đã tiến hành tịch thu, niêm phong tất cả số xì dầu, giấm ăn nói trên, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính đối với cơ sở sản xuất của bà Sang.

Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đại Dương