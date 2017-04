An toàn thực phẩm

Đề án nhằm nâng cao trách nhiệm, kiến thức, thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản về việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn cũng như hình thành và nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Năm 2020, 100% thủy sản nhập vào chợ cá phải kê khai nguồn gốc

Cụ thể, đến năm 2020, có 100% lao động trong chuỗi cung ứng thủy sản được phổ biến, hướng dẫn các quy định bảo đảm ATTP; 100% thủy sản nhập vào cảng cá, chợ cá được kê khai nguồn gốc, xuất xứ; 40% tàu có công suất từ 90CV trở lên có chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 100% cơ sở chế biến, kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh được kiểm tra, đánh giá và được cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP; có từ 8-10 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn được xác nhận; có từ 2-3 cơ sở kinh doanh thủy sản có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và được kiểm nghiệm một số chỉ tiêu về ATTP.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án 13,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.

