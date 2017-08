Gần 400 kg chân bò rút xương không nguồn gốc thành mồi nhậu

An toàn thực phẩm

Nghệ An:

Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An vừa tiến hành thu giữ và tiêu hủy một lượng lớn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, vào hồi 3h sáng ngày 15/8, tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP.Vinh (Nghệ An) - Đội QLTT cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 49C - 028.42 do lái xe Nguyễn Phạm Nhật Toàn (trú tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn 385kg chân bò rút xương, trị giá gần 50 triệu đồng đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Gần 400 kg chân bò rút xương bốc mùi suýt thành mồi nhậu.

Bước đầu, lái xe Nguyễn Phạm Nhật Toàn khai nhận số hàng này được vận chuyển từ phía Bắc vào cho một chủ đầu nậu ở khu vực chợ Vinh để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi trên đường đưa vào cho chủ ở khu vực chợ Vinh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng nói trên.

Nguyễn Duy