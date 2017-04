Đà Nẵng phát động Tháng hàng động vì an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tứ – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản TP Đà Nẵng – cho biết, hoạt động kiểm tra, kiểm soát đầu vào của rau củ quả tại TP Đà Nẵng bước đầu đã được quản lý; các sản phẩm nông lâm thủy sản bước đầu đã kiểm soát được thông tin xuất xứ… Tuy nhiên, nhiều cơ sở hộ gia đình chưa thực hiện tốt đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

“Trong năm 2016, Chi cục đã phát hiện 175 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 13,5% số cơ sở kiểm tra”, ông Tứ thông tin.

Còn ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng – cho hay, Đà Nẵng hiện có khoảng gần 300 hộ sản xuất kinh doanh rượu, tuy nhiên con số đăng ký giấy phép kinh doanh mới chỉ chiếm chưa đến 5% (2 doanh nghiệp và 3 cơ sở) còn lại là tự phát và nhỏ lẻ. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát loại hàng hóa này còn gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý “giá rẻ, rượu quê”. Mặc dù trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng cồn công nghiệp trong pha chế rượu nhưng nguy cơ của hoạt động này vẫn rất tiềm tàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng – cho rằng: “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm hướng đến đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo hàng hóa đưa ra thị trường phải an toàn cho người dân. Đây được coi là điểm nhấn của TP Đà Nẵng trong chương trình xây dựng thành phố 4 an”.

Khánh Hồng